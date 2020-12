Studiu Politehnica Bucuresti: 500 de persoane se contamineaza zilnic cu COVID-19 din cauza manipularii produselor de panificatie neambalate

Un colectiv de profesori de la Universitatea Politehnica Bucuresti a realizat un studiu din care reiese ca 500 de persoane se contamineaza zilnic cu COVID-19 la nivelul Romaniei ca urmare a manipularii produselor de panificatie neambalate.

Potrivit raportului publicat de echipa de cercetatori condusa de prof.dr.ing. Ioan-Stefan Sacala, in cadrul studiului s-a analizat raspandirea COVID-19 in trei scenarii bazate pe cazuri reale, cu accent pe modelarea transmiterii virusului prin interactiunea persoanelor infectate cu painea neambalata. Pentru fiecare scenariu, s-au luat in considerare diversi parametri, precum rata de infectare sau probabilitatea de transmitere, pentru a se analiza ce influenta au acesti factori asupra aparitiei unor noi cazuri de infectare.

Primul scenariu a simulat o zona rectangulara, in care participantii interactioneaza schimband obiecte intre ei. "Din cauza ca unii participanti pot fi infectati cu SARS-CoV-2, este posibil ca ei sa transmita virusul prin particule aflate pe obiectele schimbate. In urma analizei s-a observat ca pentru valori realiste ale ratei de transmitere a virusului numarul de cazuri noi de COVID-19 rezultate in sase ore de interactiune este mic", se arata in studiul realizat de cercetatorii din cadrul Politehnica Bucuresti.

In al doilea scenariu s-a simulat o arie in care participantii pot intra sau iesi si unde acestia ating diverse suprafete. "In acest scenariu, o persoana infectata poate transmite virusul pe o suprafata, iar altcineva poate sa se infecteze atingand acea suprafata. Rezultatele obtinute in acest scenariu au aratat ca numarul de cazuri noi creste aproape exponential cu rata de transmitere. Dar ca, pentru valori apropiate de adevar ale acestei rate, numarul de potentiale infectari este scazut", explica cercetatorii.

In al treilea scenariu s-a analizat modul in care virusul se poate propaga prin interactiunea unui grup de subiecti cu un produs alimentar intr-un magazin. Cercetatorii au ales in mod specific painea care se comercializeaza neambalata intr-un magazin comercial. "Simularile efectuate au aratat ca, daca se presupune o rata de transmitere a virusului de 1% (apropiata de valorile reale), numarul de cazuri noi de infectie pentru o populatie cu o rata statistica de infectare de 3 la 10.000 ar fi de ordinul a 500 de cazuri noi zilnic pentru un volum de desfacere la nivel national de 4 milione de paini pe zi.

Este important de subliniat faptul ca rezultatele mentionate sunt obtinute prin realizarea unei aplicatii informatice de tip masina de invatare, la care au fost modificati parametrii modelului in functie de anumite scenarii si ipoteze. Rezultatele obtinute nu au fost validate prin masuratori fizice si statistice", mai arata cercetatorii. Din echipa de cercetatori condusa de prof.dr.ing. Ioan-Stefan Sacala, au mai facut parte prof. dr. ing. Eden Mamut, prof. dr. ing. Ciprian Dobre si conf. dr. ing. Radu Ioan Ciobanu.

Studiul de la Politehnica Bucuresti vine in continuarea concluziilor unui alt studiu, prezentat in septembrie 2020 de catre Universitatea din Bucuresti, care a aratat ca virusul poate sa ramana activ chiar si ore bune pe produsele neambalate. "In prezent, Romania este singura tara din Uniunea Europeana care mai accepta comercializarea produselor de panificatie neambalate la raft. Consumatorii ating suprafata painii cu mainile, iar ulterior isi ating cu mainile nedezinfectate, fata, nasul, ochii, etc., existand astfel riscul de imbolnavire.