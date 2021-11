Tabla magnetica - inovatie in procesul educational

Invatarea este o constanta in viata fiecarei persoane. Incepe din primele clipe dupa nastere si continua pana la sfarsitul vietii. In perioada copilariei si a adolescentei, cele mai multe dintre lucrurile invatate sunt pe bancile scolii. In simplificarea proceselor educationale, s-au identificat numeroase metode alternative de predare si vizualizare precum video-proiectorul sau tabla magnetica.

Daca pana acum cativa ani instrumentul principal dintr-o sala de clasa era tabla clasica, evoluand si simtind nevoia de a suplimenta dotarea scolilor, s-au identificat numeroase avantaje ale tablei cu magnet. Mobilitatea este primul exemplu de beneficiu pe care il poate aduce o astfel de tabla in sala de clasa. Atat cadrele didactice, cat si elevii pot deplasa si repozitiona tabla in functie de nevoile fiecaruia.

Pentru invatarea noilor lectii sau a celor mai dificile, se utilizeaza deseori diverse metode prin care sa se capteze atentia ascultatilor. Daca in cazul tablei clasice se puteau utiliza cretele de diverse nuante, in cazul celei magnetice, se pot folosi diverse obiecte. Singura conditie pentru ca obiectele sa poata sta pe tabla este ca si acestea, la randul lor sa fie prevazute cu magnet.

Astfel, punctele esentiale din cadrul unei lectii pot fi insemnate cu un magnet colorat sau o figurina. Deseori, retinerea informatiilor este mai simpla in momentul in care ei leaga termenii si de elemente vizuale. De asemenea, memoria vizuala la unii elevi poate fi mult mai dezvoltata, iar in lipsa stimularii acesteia, procesul de invatare poate fi extrem de dificil.

Avantaje cu care vine la pachet o tabla magnetica

Praful eliberat de scrierea pe tabla clasica cu creta este de foarte multe ori deranjant. Pentru a evita expunerea copiilor si a profesorilor la acest praf, Furnissa, ca furnizor de monilier scolar pune la dispozitia unitatilor de invatamant unele dintre cele mai calitative table cu magnet. Acesta se situeaza, de altfel, in topul motivelor pentru care din ce in ce mai multe persoane aleg varianta aceasta de tabla.

Cu exceptia unei utilizari neconforme, spre exemplu, supunerea la anumite socuri fizice puternice, o tabla magnetica are o durabilitate extrem de mare. In momentul in care faceti o investitie pentru o unitate de invatamant, va doriti ca de acel obiect sa se poata bucura mai multe generatii. Va puteti asigura astfel un instrument elementar in salile de clasa pe o perioada foarte lunga de timp.

Mobilitatea pe care o ofera acest model inovativ de tabla este crescuta. Ea poate fi oricand mutata astfel incat toti elevii sa poata vedea cat mai clar. In cazul in care vi se solicita ajutorul pentru a explica mai aprofundat, puteti face acest lucru pentru elevul in cauza, fiind mai aproape de el. Elevul nu se va simti in vreun fel constrans sau pedepsit fiind el cel adus in fata colectivului. Pe langa acest lucru, si ceilalti participanti la ora de curs pot fi din nou atenti pentru a asigura o baza mai solida a cunostintelor.

De regula, achizitia tablei nu implica costuri foarte mari. Este adevarat, totusi, ca veti avea mai multe cheltuieli cu materialele de scris decat in cazul clasicei crete.