Tatal jurnalistei care a fost saltată de poliție la protestele de la Parlament a fost bătut cu bestialitate. Politia nu face nimic!

Sorin Roșca Stănescu anunță, într-o postare, că tatăl Iosefinei Pascal, ziarista de investigații ridicată cu duba de polițiști la protestele de la Parlament, a fost atacat și lovit bestial într-un magazin din Capitală.

"Tatal Iosefinei Pascal e stare grava la Spitalul Municipal dupa ce a fost lovit bestial intr-un magazin din Bucuresti. Si lasat lat sub ochii cumparatorilor si vanzatorilor. Dupa doua ore agresorul e liber. Mai mult chiar el a patruns in spital si haituieste victima incercand sa anunga la o conciliere. Culmea este ca fiica celui ranit grav, Iosefina Pascal, nu poate patrunde in spital pentru a afla care e starea tatalui ei. Iar Politia nu se stie ce face. Se intampla chiar acum in Romania lucrului bine facut", a dezvăluit jurnalistul, care mai anunta ca parintele ziaristei a intrat in operatie cu fractura de femur.

UPDATE:Jurnalista de investigații Iosefina Pascal vine cu dezvăluiri după ce tatăl său a fost bătut cu bestialitate într-un magazin, iar agresorul este și acum în libertate. Într-un videoclip postat pe Facebook, Iosefina Pascal a izbucnit în lacrimi spunând că tatăl său trebuie operat urgent, având nevoie de o proteză de șold. Ea face acuzații la adresa Poliției Domnești Ilfov, care a venit la locul incidentului și nu a făcut niciun proces verbal pe care să-l aducă la cunoștința părților.

„Tatăl meu este un om handicapat acum din cauza acestui individ. (...) Tatăl meu nu se mai poate îmbrăca singur, nu se mai poate mișca", a spus Iosefina Pascal, izbucnind în lacrimi.

Mai multe în videoclipul de mai jos: