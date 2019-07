Teodorovici a gasit problema sistemului de sanatate: S-au dat bani de salarizare si echipamente. Lipseste calitatea umana

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sistemul de sanatate ceea ce lipseste este "calitatea umana", subliniind ca daca ar fi efectuat un sondaj, un procent de aproape 100% din populatie va spune acelasi lucru.

"Ce ne lipseste? Poate ne suparam daca spunem asa, direct, cred ca totusi calitatea umana, sau nivelul acesteia lipseste foarte mult in toate domenile si, desigur, si in sanatate. Nu vreau sa vad medici care isi dau diplome. Pentru medici, diploma in sine este pacientul a carei problema este rezolvata de medic", a spus ministrul.

Potrivit aceleiasi surse, in ipoteza in care un sondaj ar fi realizat pe aceasta tema, in randul populatiei, un procent apropiat de 100% va semnala aceeasi problema a "calitatii umane".

"Oricat de defect ar fi sistemul, din toate punctele de vedere - infrastructura, medicatie, orice, cand vezi totusi un altfel de comportament cred ca e un lucru de la care se pleaca", precizeaza ministrul.

"Ma uit astazi la foarte multe zone unde s-au dat si bani de salarizare si echipamente, nu poate nimeni sa nege ca echipamentele zac de ani de zile, nou-noute, de ultima generatie la acea vreme prin magaziile multor spitale, e un fapt deja cunoscut. (...) Poti sa fi un medic foarte bun, dar fara acest nivel al calitatii umane mai sus decat media nu cred ca poti sa faci ceea ce omul asteapta de la tine", a mai adaugat ministrul.

Eugen Teodorovici a precizat ca statul este dispus sa sprijine sectorul Sanatatii "din toate puterile, cu toata forta".

"Din mai multe motive, o data ca e obligatoriu ca cei care sunt in functii publice sa inteleaga ca unul dintre motivele pentru care sunt in acele functii este si acesta al pacientului, al omului. Sunt chestiuni normale, umane, intre noi, intre oameni", a informat ministrul.

Acesta a declarat si faptul ca un efect important al investitiilor in acest domeniu vizeaza si latura economica, cheltuielile fiind considerabil diminuate prin programele de preventie.

"Daca gandesti economic, e logic sa investesti, sa previi, decat sa stai sa cheltui apoi sute de milioane de euro, poate chiar sume si mai mari in zona de sanatate. (...) Orice faci, ori esti acuzat ca iti faci campanie, asta e o chestiune care noua ne face foarte mult rau. Noi politizam orice", spune Teodorovici.

Teodorovici a declarat ca e dispus sa faca rost de finantare pentru principalele patologii caracterizate ca fiind cele cu rata cea mai mare de mortalitate in Romania, in sensul diminuarii procentului ingrijorator al ratei deceselor pentru bolnavii cu acele afectiuni, dar si in sens economic: "Sunt cele mai mari costuri generate in economia noastra, trebuie sa stim ce trebuie facut pentru ca acest tip de patologie sa nu mai fie o problema pentru noi ca tara", a spus ministrul.

El a concluzionat spunand ca Romania are nevoie de un pact pe sanatate. "Poate ar fi indicat ca toti factorii politici decidenti sa stea la aceeasi masa, discutam exact despre aceste lucruri, le punem pe hartie cu calitatea obligatorie de a fi parcurse si atunci indiferent de cine guverneaza le aplica, fara ca cealalta parte sa primeasca huiduieli sau tot felul de mesaje, astfel incat sa nu se faca. Din pacate asta e lumea politica, e meschina", a conchis ministrul.