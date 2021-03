Testul suprem de consum la 100 de km: Dovada ca motorina Premium este mai economica decat cea Standard. La fel e si la benzina!

Un experiment realizat de vlogerul auto Andrei Verestiuc arata ca o masina alimentata cu motorina remium, care costa mai multe decat motorina Standard, consuma cu 0,6 l mai putin la fiecare suta de km. Per total este si cu putin mai ieftina, dar are si avantajul ca mareste fiabilitatea motorului. Se justifica la drum lung, nu atat de mult in oras.

Pentru experimentul sau, vlogerul a folosit doua masini identice, Mercedes GLE, conduse cu aceeasi viteza, pe aceeasi distanta, cu aceeasi incarcatura, autoturismele s-au schimbat intre ele (care a fost in fata si care in spate) la fiecare 50 de km, iar soferii s-au schimbat intre ei la jumatatea drumului, tocmai ca experimentul sa fie cat mai valabil. De asemenea, pentru ca rezultatul sa fie cat mai corect, soferii s-au asigurat ca presiunea din rotile celor doua masini este egala, iar pe fiecare dintre autoturisme este aceeasi greutate.

In final, dupa parcurgerea a 407 km, rezultatul testului a aratat ca masina alimentata cu motorina Premium (a consumat in total 29,76 litri) a avut un consum cu 2,42 l mai mic decat masina alimentata cu motorina Standard (care a consumat in total 32,18 litri). Ceea ce inseamna 0,59 litri mai economica la fiecare 100 de km efectuati la drum. Daca e sa facem calcului de pret, atunci masina alimentata cu motorina Premium a alimentat de 160,40 lei (la 5,39 lei/ litru), iar cea alimentata cu motorina Standard a alimentat de 160,90 lei (5,00 lei/ litru). Asadar o diferenta de doar 0,50 lei in favoarea autorurismului in care s-a bagat motorina Premium, care s-a dovedit si mai economic la bani, e adevarat, nesemnificativ.

Avantajul e insa ca motorina Premium fiind aditivata aduce si un plus de putere (performanta) dar si curata motorul marind fiabilitatea. Daca e sa facem acest test si in oras, atunci datele se schimba, intrucat consumul la stopuri, la porniri de pe loc si la aglomeratia din trafic reduc mult diferenta aceea de 0,6 litri/ 100 km spre aproape deloc, asa ca motorina Standard devina mai rentabila la pret, intrucat consumurile sunt aproape identice, avantajul ramanand ca doar in favoarea curatarii motorului, dar care este si aceasta mica, intrucat turatiile sunt mici, mersul motorului nu e constant, dupa cum evalueaza spoecialistii. Care ne mai spun ca acelasi lucru se observa si la benzina ca si la motorina, adica, la drum lung e bine sa alimentezi cu combustibil aditivat, iar in oras cu cel standard.