Tragedie în viața super vedetei Pamela Anderson

Pe instagram, vedeta a izbucnit violent împotriva bărbatului cu care și-a împărțit ultimii ani din viață, fotbalistul francez Adil Rami.

"Un mincinos cu viață dublă", a fost primul mesaj, după care au urmat altele mitraliate la foc automat. "Am plecat din Franța imediat", "Am fost înșelată, am crezut că trăim o mare dragoste. Sunt devastată de ceea ce am aflat în ultimele zile, că ducea o viață dublă", a mai scris actrița pe instagram.

Fotbalistul a negat că a înșelat-o pe Pamela Anderson, susținând doar că are o relație civilizată cu fosta lui soție, cu care are doi copii. "În niciun caz nu duc o viaţă dublă, rămân pur şi simplu ataşat şi păstrez o relaţie de durată cu copiii mei şi cu mama lor, Sidonie, pentru care am un respect profund. Este adevărat că ar fi trebuit să fiu mai transparent în legătură cu această relaţie ambiguă", a adăugat Adil Rami, pe o rețea de socializare.

Întrebată de jurnaliști Pamela Anderson a declarat că fostul ei iubit a încercat să reintre în viața ei, numai că acest lucru nu mai este posibil. "Mi-a trimis flori, scrisori (...) a venit la mine la hotel, oamenii de ordine l-au ţinut departe pentru că mă sperie. El m-a rănit şi m-a ameninţat adesea", a spus actrița.