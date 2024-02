Transumanistul Elon Musk: "Singura măsură necesară pentru a rezolva problema schimbărilor climatice este o taxă pe carbon"

Elon Musk tocmai și-a reiterat convingerea că este nevoie de taxe pe carbon, susținând apelurile Forumului Economic Mondial pentru un "sistem coordonat la nivel mondial de taxe pe carbon".

Într-un tweet recent, CEO-ul Tesla și proprietarul X/Twitter a cerut introducerea taxelor pe carbon, reiterând apelurile recente ale WEF pentru un "sistem coordonat la nivel global de taxe pe carbon".

Elon Musk mai e cunoscut si pentru convingerile sale transumaniste si compania Neuralink, cea care a anuntat recent ca a efectuat primul implant de cip in creierul unui om.

În timpul unei dezbateri privind "Perspectivele economice globale", care a avut loc vineri, în cadrul reuniunii anuale a WEF din orașul Davos, stațiune de schi din Elveția, Al-Jadaan a susținut că, pentru a rezolva presupusa criză climatică, va fi necesară o taxă globală pe carbon.

"Nu există nicio soluție realistă pentru tranziția climatică care să nu implice un sistem coordonat la nivel global de taxe pe carbon", a declarat politicianul saudit.

"Ceea ce avem nevoie este un sistem de taxe pe carbon, cuplat cu subvenții pentru gospodăriile în curs de dezvoltare și un flux de finanțare pentru țările în curs de dezvoltare, pentru a le permite să se angajeze în investiții, atenuări și adaptări care să le permită să continue să crească. Iar aceasta este o oportunitate reală", a continuat Al-Jadaan.

"Este o soluție echitabilă și singura soluție realistă, iar noi nu putem continua să ne ferim de ea", a conchis el. Într-un tweet recent, Musk a declarat: "Singura măsură necesară pentru a rezolva schimbările climatice este o taxă pe carbon".

Conservatorii, inclusiv unii care l-au salutat pe Musk ca pe un erou al libertății de exprimare, s-au grăbit să își exprime dezacordul cu poziția lui Musk privind taxele pe carbon, care ar fi probabil în beneficiul Tesla.

The only action needed to solve climate change is is a carbon tax https://t.co/mEGhIkSVsn