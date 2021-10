Trei juriști desființează noile restricții: Augustin Zegrean, Tudorel Toader și Asztalos Csaba invocă nelegalitatea deciziei Guvernului!

Hotărârea de Guvern adoptată sâmbătă, cu noile măsuri de gestionare a pandemiei de COVID-19 la nivel național, a fost publicată în Monitorul Oficial. Trei specialiști în drept au declarat la Antena 3 că decizia are mari șanse să pice în instanță dacă va fi atacată pentru că restrânge anumite drepturi cetățenești fără să se fi adoptat o lege în acest sens.

Augustin Zegrean, jurist, fost președinte al Curții Constituționale:

„Ce nu este in regula in toata povestea asta este ca nu s-a adoptat o lege. Nu Guvernul e cel care trebuie sa rezolve problemele astea, mai intai trebuie adoptata o lege care sa spuna ce poate sa faca Guvernul. Eu am mai spus lucrurile astea, (cei de la Guvern) ori nu inteleg, ori nu stiu ce se intampla. Nu se poate conduce asa tara, ieri au fost niste decizii, azi altele, luni vor fi altele".

„Daca trebuie sa limitezi accesul la restaurant, legea spune cat timp, in ce conditii. Dar altfel, de azi pe maine, sa spui de vineri seara ca de sambata inchizi restaurantele, pai oamenii care lucreaza acolo ce sa faca?"

Asztalos Csaba, doctor în drept, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării:

„O problema cu aceste masuri este ca ele sunt adoptate prin acte administrative si nu prin lege. Cei care intrepreteaza ca legea 55/2020 ar fi un cadru juridic care ar permite Guvernului sa adopte astfel de masuri, din punctul meu de vedere gresesc. Dar poate fi clarificat de instanta, de Curtea de Apel, e competenta lor sa se pronunte pe caracterul legal al Hotararii de Guvern".

Tudorel Toader, doctor în științe juridice, fost judecător CCR și fost ministru al Justiției:

„Hotararea de Guvern pare a fi fost scrisa fie in mare graba, fie de cineva care nu se pricepe, fie din ambele considerente (...) Hotarare de Guvern nu poate restrange drepturi si libertati fundamentale, aceasta se poate face numai prin lege. Din punctul asta de vedere, Hotararea de Guvern sufera de nelegalitate si ea poate fi atacata in contencios administrativ. Mi se pare excesiva, nejustificata restrangerea (drepturilor), instantele de judecata vor stabili conformitatea cu legea".