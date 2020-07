Trei raniti intr-un accident naval la Murighiol. A fost activat planul rosu de interventie

Doua ambarcatiuni au fost implicate intr-un accident la Murighiol, in judetul Tulcea. Trei persoane au fost ranite, fiind activat planul rosu de interventie.

Mai multe ambulante si un elicopter SMURD Constanta au fost trimise la fata locului, anunta ISU Tulcea. Dupa ce va fi facuta evaluarea starii victimelor, se va decide daca acestea vor fi transportate la spital. Inca nu se cunoaste numarul celor prezenti la bordul ambarcatiunilor, insa se stie ca acestia ar fi turisti aflati in vizita in Delta.

"Avand in vedere numarul ocupantilor, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie care presupune suplimentarea echipajelor medicale la fata locului. Pana la acest moment, 2 persoane ar fi grav ranite. Pentru gestionarea situatiei, in zona respectiva au fost trimise o ambarcatiune pentru transport scafandri si 3 ambulante ale serviciului judetean de ambulanta. Totodata, in sprijinul echipajelor angrenate in misiunea de salvare, la locul incidentului a fost trimis si un elicopter SMURD", anunta reprezentantii ISU Tulcea.