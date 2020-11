Trooper 25 de ani, un eveniment online live foarte apreciat de fani

Indragita formatie de rock "Trooper" si-a serbat 15 de ani de la infiintare printr-un eveniment online, live de la "Hard Rock Cafe". Initial, concertul trebuia sa aiba loc la Arenele Romane, la finalul lunii octombrie, o intalnire fata in fata cu publicul deosebit care i-a fost mereu aproape trupei, insa conditiile impuse de pandemie au facut ca gașca de rockeri sa aleaga virtualul in locul realului, cu promisiunea pentru fani ca atunci cand se va putea va avea loc si un "Trooper 25 Reloaded".

Concertul de vineri 13 noiembrie 2020 a adunat in fata computerelor, tabletelor si telefoanelor "temuta" Armata Trooper, formata din nucleul dur al fanilor formatiei, care cu o frecventa de 1,1K pe minut au ascultat cunoscutele piese care au consacrat trupa de heavy metal, din cuprinsul intregii discografii, dar mai cu seama de pe albumele "Desant", "Poemele Valahiei" si "Poemele Moldovei". Melodii precum "Judecata", "Dragoste falsă", "In ziua a opta", "Destin", "Zi dupa zi (Trec anii), "Tari ca muntii", "Strigat" au "trecut sticla" din spatele wall-ului Facebook catre inima fanilor care au comentat pe net intr-un numar foarte mare, de ordinul miilor de notificari, prestatia formatiei lor de suflet.

La mijlocul concertului a urcat pe scena si invitatul special al serii, Cristian Hrubaru, care a cantat alaturi de "Trooper" piesa "Doua roti", dedicata tuturor motociclistilor si comunitatilor de bikeri. In varianta non-pandemica a concertului ar fi fost mult mai multi invitati cu care trupa a impartit de-alungul anilor nenumarate momente de bucurie din cariera, numai ca izolarea impusa de starea de alerta nu a permis acest fapt. Uram si noi formatiei "Trooper" inca multi ani pe scenele rock din Roamania, multe albume la activ si speram ca sa vedem cat de curand si un concert "in carne si oase". Pana atunci, va invitam ca sa urmariti pe paginile de Facebook ale formatiei acest concert inedit, amintitnd ca "Trooper" a fost si prima formatie de rock care a dat un concert pe internet imediat cum au fost impuse masurile starii de urgenta din primavara acestui an, eveniment care a fost la fel de apreciat de fani, relatat pe larg de Ziuanews.

Concertul poate fi urmarit AICI.