Tucker Carlson a fost luat la intrebari la Summitul Guvernului Mondial despre interviul cu Vladimir Putin VIDEO

Dupa interviul pe care l-a facut cu Vladimir Putin la Moscova, Tucker Carsoln a fost prezent la Summitul Guvernului Mondial 2024 (in fapt o reuniune de reprezentanti ai diferitelor guverne din mai multe tari, care dezbat pe probleme comune) care s-a desfasurat in Dubai.

In 12 februarie el s-a aflat pe scena reuniunii fiind la randul lui intervievat de jurnalistul Emad Eldin Adeeb despre dialogul pe care la avut cu presedintele Rusiei. Carlson a raspuns si la intrebarea de ce nu a fost mai agresiv cu Putin, de ce nu l-a chestionat despre multe aspecte precum libertatea de exprimare din Rusia, despre oponenti precum Alexander Navalni, despre asiasinatele politice, despre genocidul practicat in diverse regiuni ale Ucrainei. Carlson a raspuns ca multi sefi de state omoara oameni, practica asasinate si distrug libertatea cuvantului, inclusiv in SUA, unde Joe Biden este un presedinte incompetent care a scazut nivelul de trai al Americii, a dus la inflatie, la deprecierea dolarului etc. El a dorit mai mult ca lumea sa afle despre cum gandeste cu adevarat Putin despre soarta lumii si care este pericolul viitor al omenirii in noile situatii geopolitice globale.

Tucker Carlson a lăudat Emiratele Arabe Unite ca fiind un loc mai bun pentru a trăi decât unele părți ale Statelor Unite, folosindu-se totodată de acest forum pentru a ataca politica americană privind Ucraina și Gaza. Carlson a criticat poziția SUA în privința Ucrainei, numind într-un caz punctul de vedere al SUA potrivit căruia Crimeea ar trebui să se întoarcă la Ucraina "nebună". Carlson a mai afirmat că administrația SUA este convinsă că Rusia va invada Polonia.

Adeeb a ripostat în unele momente împotriva lui Carlson. În ceea ce privește Polonia, Adeeb l-a întrebat pe Carlson de ce nu l-a presat mai mult pe Putin cu privire la invazia Ucrainei, având în vedere că Putin a declarat că nu are intenția de a invada Polonia. Carlson s-a apărat amintind de prima sa întrebare din interviu, în care a pus la îndoială justificarea lui Putin pentru invazia Ucrainei.

Adeeb l-a întrebat pe Carlson de ce Statele Unite nu s-au alăturat altor țări pentru a cere o încetare a focului între Israel și Hamas în Gaza. Drept răspuns, Carlson a acuzat Statele Unite că încurajează războiul, deși nu a menționat în mod specific nici Israelul, nici palestinienii. "Dacă vedeți o națiune cu o putere impresionantă, care instigă la război de dragul lui, aveți o conducere care nu are autoritate morală, care este ilegitimă", a spus el. "Nici măcar nu mă refer la vreo regiune sau conflict specific. Mă refer în general, și sunt profund ofensat de acest lucru".

Carlson a lăudat, de asemenea, Dubai și Abu Dhabi, precum și Moscova, Singapore și Tokyo, comparându-le în mod favorabil cu zone din Statele Unite și respingând criticile aduse guvernelor lor. "Aceste orașe, indiferent de modul în care ni se spune că sunt conduse și pe ce principii sunt conduse, sunt locuri minunate pentru a trăi", a spus Carlson.