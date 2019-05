Tudorel Toader dă cărţile pe faţă în legătură cu OUG pe amnistie şi graţiere. "Confirm spusele doamnei premier"

După ce premierul Viorica Dăncilă a afirmat că nu a vrut să dea ordonanţe de urgenţă pe Justiţie deoarece nu a considerat că este corect, fostul ministru Tudorel Toader a confirmat, miercuri, că acest lucru este adevărat.

„Confirm spusele d-nei premier! Pe masa Guvernului nu a ajuns niciun proiect de OUG referitor la amnistie și grațiere. MJ nu a elaborat niciun proiect de OUG referitor la amnistie și grațiere. Am refuzat să îmi însușesc vreunul dintre proiectele de OUG referitoare la amnistie și grațiere, proiecte elaborate în alte „centre de reflecție", a afirmat Tudorel Toader. Potrivit premierului Viorica Dăncilă, în prezent şi preşedinte interimar al PSD, nu ar mai trebui discutat prea mult despre Justiţie. „Vreau să nu mai discutăm despre Justiţie. Nu am avut nicio discuţie astăzi legată de Justiţie (...) Nu am vrut să dau ordonanţe de urgenţă pe Justiţie pentru că nu am considerat că este corect şi nu am dat", a spus Dăncilă.