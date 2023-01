UE vrea să interzică și gătitul pe motiv de incalzire globală: aragazul din bucătărie poluează mult peste normele acceptate!

Gătitul la un aragaz cu gaz metan într-o bucătărie obişnuită conduce la poluarea cu dioxid de azot (NO2) peste limitele impuse la nivelul UE, reiese dintr-un raport al Organizaţiei pentru Cercetări Ştiinţifice Aplicate (TNO). De asemenea, arderea gazului dar si a preparatelor produce o crestere a dioxidului de carbon (CO2) care, cumulat la populatia planetei contribuie la incalzirea globala. UE are in vedere sa reglementeze gatitul in locuinte.

TNO a arătat in plus că aragazul pe bază de gaz metan este toxic si pentru locuitorii casei, intrucat produc monoxid de carbon, particule în suspensie şi alţi poluanţi care pot avea efecte severe asupra sănătăţii, în special asupra copiilor. Datele incluse în raportul de specialitate relevă faptul că, în ultimele 12 luni, numărul copiilor din UE cu simptome de astm provocate de gătitul cu gaz metan este estimat a fi de peste 700.000, echivalentul a 12% din totalul cazurilor de astm la copii din Uniune.

TNO a efectuat o simulare a gătitului mesei cu gaz metan pe o perioadă de o săptămână folosind tehnici de gătit obişnuite în condiţii de bucătărie obişnuită, fără aerisire din exterior. Rezultatul a fost că, în toate simulările în care nu a fost utilizată aerisirea mecanică, valoarea limită orară UE de 200 micrograme/mc de NO2 în aer exterior a fost depăşită în interior peste limita permisă de 18 ore/an. Dimensiunea bucătăriei influenţează aceste valori, iar aerisirea reduce poluarea, însă sistemele de aerisire mecanică sunt adeseori ineficiente, insuficiente sau prea puţin utilizate, se menţionează în raport.

Mai mult de 100 milioane de cetăţeni ai UE gătesc cu aragaze pe baza de gaz metan, incluzând mai mult de jumătate din gospodăriile din Italia, Franţa, Spania, Olanda, România şi Ungaria. Organizaţiile pentru sănătate se tem că situaţia ar putea deveni extrem de gravă din cauza crizei energetice din această iarnă, deoarece oamenii reduc aerisirea pentru a face economie la căldură şi la bani.

"Cercetări anterioare au făcut legătura între utilizarea gazului metan şi tulburarea de hiperactivitate şi deficit de atenţie (ADHD) la copiii de vârstă mică. Un studiu recent sugerează faptul că gătitul cu gaz metan în timpul sarcinii poate avea ca rezultat hiperactivitatea la copiii mici. S-a dovedit că poluarea de la aragazele pe bază de gaz metan are un impact negativ şi asupra sistemului respirator şi nervos al adulţilor", notează sursa citată. Pe de alta parte, se mai arata in comunicat, cantittaile mari de NO2 si CO2 care ajung pana la urma in atmosfera dupa aerisire contribuie la poluarea globala si la schimbarile climatice.