Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca un al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat in Romania, marti dupa amiaza.

"Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timisoara, care a fost contact cu femeia depistata pozitiv in data de 28 februarie 2020 si care s-a intors din Italia.

Mai exact, barbatul a calatorit cu femeia de 38 de ani in acelasi avion, in partea dreapta a acesteia, in data de 20 februarie 2020, cu o cursa care se intorcea din Italia", transmite sursa citata intr-un comunicat remis Ziare.com.

Autoritatile precizeaza ca barbatul in cauza a stat in autoizolare la domiciliu, de pe 28 februarie.

"Rezultatele primei probe recoltate la inceputul perioadei de autoizolare au fost negative. Rezultatul probei recoltata in ziua de ieri (in cea de-a 12-a zi de la contactul cu femeia de 38 de ani) a iesit pozitiv la infectia cu coronavirus COVID 19", precizeaza sursa citata.

DSP Timis transmite ca barbatul este asimptomatic si nu are febra, insa s-a solicitat, totusi, transportul cu izoleta la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara.

"In curtea in care locuieste barbatul mai traiesc alte 2 familii fata de care se vor lua masurile de autoizolare", conchide sursa citata.

In Romania, pana in azi, 3 persoane au mai fost diagnosticate cu COVID-19, dintre care un tanar a fost deja declarat vindecat, dupa ce testele realizate conform procedurilor medicale au fost negative. Acesta urmeaza sa fie externat marti, insa va merge sa stea la o ruda, pentru ca in locuinta sa este familia aflata in izolare.

Celelalte doua persoane purtatoare ale virusului COVID-19 (coronavirus) sunt internate in spitale de specialitate din Cluj-Napoca si Timisoara si sunt in stare stabila.

Amintim ca luni s-a luat decizia ca regiunea Emilia-Romagna, din Italia, dar si Coreea de Sud si Iran sa fie introduse in lista zonelor pentru care se instituie masura auto-izolarii la domiciliu, pentru o perioada de 14 zile, fata de cetatenii care ajung in Romania din aceste regiuni.

Tot luni, o persoana care trebuia sa stea in izolare la domiciliu din cauza virusului COVID-19 (coronavirus), dar care a parasit locuinta s-a ales cu dosar penal.