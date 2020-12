Un barbat care "tremura si transpira" a murit la bordul unui avion. Autoritatile cauta toti pasagerii zborului

Un barbat a murit la bordul unui avion United Airlines, care zbura pe ruta Orlando - Los Angeles. Acesta "tremura si transpira" si ar fi avut simptome de Covid-19. Autoritatile de sanatate publica ii cauta pe ceilalti pasageri, pentru a-i testa.

Medicii aflati la bord au incercat sa-l resusciteze, insa fara succes. Victima a fost declarata decedata dupa o aterizare de urgenta in New Orleans, Louisiana. Pasagerii au reprosat companiei aeriene ca i-au permis imbarcarea, desi avea simptome specifice infectiei cu coronavirus. Un numar record de peste 114.200 de persoane sunt in prezent internate in spitalele din Statele Unite din cauza maladiei COVID-19 in contextul unei cresteri ingrijoratoare a cazurilor de infectare cu noul coronavirus, potrivit datelor transmise de COVID Tracking Project.