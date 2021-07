Un barbat i-a taiat gatul unei femei cu lama de ras. O suspecta ca i-a furat banii din portofel si telefonul

Un barbat din Bals e acuzat de tentativa de omor dupa ce ar fi incercat sa omoare o femeie pe care o banuia ca i-ar fi furat telefonul si banii. Barbatul de 41 de ani va fi prezentat magistratilor cu propunerea de arestare preventiva. Femeia a fost gasita cu taieturi la nivelul gatului pe un trotuar, fiind transportata de urgenta la spitalul din localitate.

"In fapt, s-a retinut ca in noaptea de 05.07.2021, in timp ce se aflau pe trotuarul strazii Nicolae Balcescu din orasul Bals, judetul Olt, persoanei vatamate S.P. in varsta de 35 ani, din aceeasi localitate, i-a fost sectionat gatul cu o lama, de catre inculpatul C.V., mobilul fiind reprezentat de faptul ca acesta o acuzase ca ii sustrasese in prealabil suma de 400 de lei, precum si un telefon mobil. Din cuprinsul concluziilor preliminare emise de SJML Olt rezulta ca persoana vatamata S.P. prezinta leziuni traumatice care au putut fi produse la data de 04/05.07.2021, prin lovire cu sau de un corp dur si lovire cu un corp taietor", se precizeaza intr-un comunicat al Parchetului.

In urma leziunilor suferite, ce i-au pus viata in primejdie, femeia necesita 35 - 40 de zile de ingrijiri medicale. Barbatul retinut nu a recunoscut savarsirea infractiunii pentru care este inculpat, insa, la locuinta lui, a fost gasita, in urma unei perchezitii, o jumatate de lama de ras impregnata cu o substanta brun roscata cu aspect de sange.