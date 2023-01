Un cerșetor român arestat în Palm Beach câștiga peste 100 de mii de dolari pe an și era plin de haine și accesorii de firmă!

Un român de 22 de ani care a emigrat ilegal în Statele Unite ale Americii este anchetat de FBI pentru mai multe infracţiuni printre care se numără frauda şi solicitarea nejustificată de donaţii.

Tânărul român, cunoscut sub porecla „Johnny Violeta" (Giovani Radu de 22 de ani) era stabilit în statul Florida. Cerșea bani în parcarea unui magazin din Palm Beach, cântând la vioară. Mesajele cu care înduioșa trecătorii apăreau pe mai multe pancarte, pe care scria că are un copil bolnav. Potrivit şerifului din comitatul Palm Beach, totul era o escrocherie.

După ce a fost reclamat pe 23 decembrie, poliţiştii americani l-au verificat pe „Johnny Violeta" exact când voia să plece cu automobilul său Ford Explorer și i-au percheziţionat maşina. Au găsit bani, haine scumpe, de la branduri precum Giorgio Armani, Prada, Gucci, în condițiile în care pentru escrocherie se costuma ponosit, dar şi extrase de cont care arătau că numai anul trecut strânsese 80.000 de dolari.

Românul a recunoscut că nu are copil și a mărturisit și ce sumă fabuloasă reușea să strângă anual cu această metodă: 100.000 de dolari. „Nu trebuia să mintă că are un copil bolnav sau măcar că are un copil. Cred că oamenii i-ar fi dat bani oricum", a declarat Caroline McGinley, o martoră care l-a văzut pe român cerșind. Potrivit anchetatorilor, românul a intrat ilegal pe teritoriul Statelor Unite. Cazul a fost preluat de Biroul Federal de Investigaţii (FBI).