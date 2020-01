Un compus din cannabis, arma secreta in lupta cu bacteriile rezistente la antibiotice

Un compus care se gaseste in plantele de cannabis s-a dovedit ca poate anihila bacteriile rezistente la antibiotice. Specialistii spera ca aceasta sa fie noua arma in lupta cu aceste bacterii care au invadat spitalele din intreaga lume.

In cadrul unui studiu recent, cinci compusi din cannabis au fost testati pentru proprietatile lor antibiotice si s-a dovedit ca unul dintre acestia, cannabigerol (CBG), era mai cu seama eficient, in special cand venea vorba despre Stafilococul auriu, una dintre cele mai intalnite bacterii in spitale, arata The Guardian. CBG nu este psihoactiv, se arata in raportul publicat de jurnalul ACS Infectious Diseases.

Administat rozatoarelor, inclusiv cu infectii repetate, acesta a eliminat cu succes bacteriile, au anuntat oamenii de stiinta de la Universitatea McMaster, din Hamilton, Ontario. Antibioticele, cea mai noua clasa fiind descoperita in urma cu 30 de ani, deja nu mai fac fata in lupta cu bacteriile rezistente, care au tot mai multe mutatii.