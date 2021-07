Un computer vechi de 2.000 de ani este descoperirea care schimbă tot ce ştiam despre tehnologia antica

Mecanismul Antikythera, vechi de 2.000 de ani, este considerat cel mai vechi computer din lume. Acesta se afla pe o epavă, găsită de scafandri în urmă cu 120 de ani, în largul insulei Antikythera din Grecia. Acum, folosind cea mai recentă tehnologie 3D, experţii cred că au aflat ce făcea de fapt această maşinărie misterioasă.

„Când am văzut rezultatele, am fost uluiţi. A trebuit să regândim complet istoria tehnologiei din cauza unui singur obiect. Este un mecanism extraordinar de inteligent şi sofisticat. De-a dreptul şocant pentru Grecia antică. La început, nu părea nimic interesant. Era doar o bucată de metal de dimensiunea unui dicţionar mare", spune Tony Freeth, profesor la University College din Londra. Dar un an mai târziu s-a descoperit că acest obiect ciudat avea roţi dinţate înăuntru şi toată lumea a devenit brusc interesată.

„Acesta a fost primul şoc, pentru că nimic din Grecia Antică nu ar fi trebuit să aibă roţi dinţate. Erau construite cu precizie, iar dinţii aveau lungimea de un milimetru", a explicat profesorul. De atunci, mecanismul Antikythera a stârnit imaginaţia arheologilor, matematicienilor şi oamenilor de ştiinţă. „Este o maşină de calcul care foloseşte roţi dinţate de bronz pentru a calcula ciclurile cosmosului - Soarele, Luna şi planetele - în raport cu stelele şi să prezică unde se vor afla acestea peste 10 ani", spune Freeth.

Experţii încearcă să răspundă la întrebarea: de ce au creat grecii antici un astfel de mecanism? „Cred că a fost conceput ca o maşină de calcul pentru teoriile lor. Aveau teorii astronomice pe care le puteau demonstra doar prin rotirea unui mâner. Este un uriaş pas înainte în istoria ştiinţei şi tehnologiei. E ceva ce noi acum luăm de bun, dar în acele vremuri, ideea că teoriile ştiinţifice pot fi mecanizate, că predicţiile pot fi mecanizate, era absolut uluitoare", spune profesorul.