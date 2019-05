Un fost agent al CIA a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spionaj in folosul Chinei

Un fost membru al CIA a fost condamnat vineri la 20 de ani de inchisoare pentru spionaj in folosul Beijingului, o afacere ilustrand o "tendinta alarmanta" in randul comunitatii de informatii, potrivit Departamentului american al Justitiei.

Kevin Mallory, 62 de ani, a fost gasit vinovat ca a vandut pentru 25.000 de dolari "informatii din domeniul apararii" unui agent al spionajului chinez in cursul unor vizite la Shanghai in martie si aprilie 2017, relateaza AFP. "Obiectivul vostru este sa obtineti informatii, iar obiectivul meu este sa fiu platit", i-a spus el unui corespondent chinez intr-un mesaj din 5 mai 2017.

Vorbitor curent al dialectului mandarin, el a servit in armata terestra, apoi ca agent special pentru un serviciu de securitate al Departamentului de Stat, inainte de a deveni agent al CIA sub acoperire. Pana in 2012, el a avut acces la informatii cu nivel de autorizare "Top secret" in China, Taiwan, Irak si la Washington. Mai multi agenti ai serviciilor americane de informatii au fost arestati sau inculpati pentru acte de spionaj in folosul Beijingului.

Un fost agent al CIA, Jerry Chun Shing Lee, 54 de ani, a pledat vinovat la inceputul lui mai de "conspiratie" pentru a furniza Chinei "informatii despre apararea nationala". El risca inchisoarea pe viata. In 2012, politia a descoperit ca acest fost militar naturalizat american detinea mai multe carnete cu nume, contacte si alte indicatii despre angajati si informatori ai CIA, precum si cu adrese ale adaposturilor clandestine.

Acest dosar ar putea avea legatura cu spectaculoasa prabusire a retelei CIA in China intre 2010 si 2012. Ron Rockwell Hansen, fost agent al serviciilor de informatii militare in varsta de 58 de ani, a pledat si el vinovat in martie ca a transmis informatii unor agenti chinezi, in special de natura industriala, in schimbul a "sute de mii de dolari". El risca 15 ani de inchisoare.

In aprilie, o fosta diplomata, Candace Marie Claiborne (63 de ani), a pledat vinovat pentru ca a incercat sa-si ascunda interactiunile cu agenti chinezi, care au recompensat-o cu zeci de mii de dolari in schimbul unor informatii. Afacerea Mallory "apartine unei tendinte alarmante din partea fostilor agenti ai serviciilor americane de informatii care sunt tinta Chinei si care isi tradeaza tara si colegii", a afirmat ministrul adjunct la justitiei, John Demers.