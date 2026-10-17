Un fost candiat la Primăria Municipiului Focșani a vrut să-și bată soția în sediul Serviciul de Impozite și Taxe

Alexandru Nistoroiu, fost candidat la Primăria Municipiului Focșani din partea PUSL Vrancea, a făcut un adevărat circ în sediul Serviciului de impozite și taxe a primăriei, din str Longinescu, țipând la agenții de pază și la funcționari, pe fondul unui conflict legat de prezența fiului său de 8 ani la locul de muncă al mamei, fosta soție a scandalagiului!

Poliția a intervenit, dar tot nu l-a potolit pe recalcitrant. Nistoroiu a fost dus la secție de poliție, unde i-a fost montată din nou brățara electronică pentru monitorizarea respectării ordinului de protecție. După ore întregi de scandal și țipete, s-a întors la Primărie împreună cu mama sa Nistoroiu Maria și fratele său Nistoroiu Daniel, fost candidat AUR la Consiliului Local al Municipiului Focsani, unde a continuat circul. Un circ în care atât cetățenii prezenți cât și angajații Primăriei au fost puși într-o situație umilitoare într-o instituție publică devenită scena unei război creat de un om cu un comportament extrem de agresiv.

Fosta soție a politicianului scandalagiu precum și fiul său în vârstă de 8 ani sunt în stare de șoc și se tem pentru ca nu se știe ce va urma, acesta nefiind la prima abatere de acest gen. Conflictul produs vineri, 16 octombrie 2026, la sediul Primăriei Focșani a determinat intervenția polițiștilor și emiterea unui ordin de protecție provizoriu împotriva fostului său soț. IPJ Vrancea a comunicat că evaluarea efectuată de polițiști a indicat un risc iminent, iar bărbatului i-a fost montat un dispozitiv de monitorizare electronică.

Marian Gârleanu