Un fost lunetist american face dezvăluiri controversate despre Zona 51: "Au împușcat creaturi reptiliene"

Un fost lunetist al armatei americane afirmă că o operațiune militară secretă ar fi avut loc în apropierea Zonei 51 din Nevada, în timpul căreia un soldat american ar fi fost ucis într-o confruntare cu presupuse ființe extraterestre. Relatarea nu a fost confirmată independent, iar autoritățile americane susțin că nu există dovezi fizice care să demonstreze existența extratereștrilor.

Nick Betts, unul dintre prezentatorii podcastului „Liberty Risk", a declarat că un membru al unității de elită a armatei specializată în misiuni speciale, al cărui nume nu a fost dezvăluit, i-a mărturisit că lui și altor soldați li s-au înmânat arme energetice pentru a vâna trei creaturi care invadaseră o bază americană strict secretă.

Potrivit relatării lui Betts, în timpul operațiunii desfășurate într-un tunel subteran din apropierea bazei din Nevada, un soldat ar fi fost lovit în piept de o armă de același tip și ar fi murit pe loc. „Au spus că au împușcat această creatură, care mergea pe două picioare, avea un aspect ușor reptilian, dar și degete, și folosea acest sistem de armament", a afirmat Betts.

Fostul militar spune că informațiile i-ar fi fost dezvăluite de un membru al Comandamentului pentru Operațiuni Speciale Întrunite al SUA (JSOC), în timpul unei seri în care cei doi consumaseră alcool. Aceștia participau la realizarea unui documentar despre războiul din Ucraina.

Betts, care a servit ca lunetist în Irak și Afganistan, le-a relatat episodul colegilor săi de podcast, foști membri ai trupelor de elită Navy SEAL, Kevin Kent și Ryan Williams. El susține că a ajuns să creadă povestea după reacția violentă a unui alt militar, despre care afirmă că ar fi participat la presupusa operațiune din apropierea Bazei 51.

Potrivit lui Betts, atât sursa sa, cât și celălalt militar i-ar fi cerut să nu dezvăluie informațiile. El afirmă că participarea sa la documentarul filmat în Polonia a fost anulată în mod neașteptat după ce a întrebat despre incident, în dimineața următoare discuției.

Complexul militar din Nevada este asociat de decenii cu teorii despre cercetarea secretă a obiectelor zburătoare neidentificate și dezvoltarea unor aeronave experimentale. Existența bazei și activitățile militare desfășurate acolo nu constituie însă dovezi privind prezența extratereștrilor.

Relatarea lui Betts se înscrie într-o serie mai largă de afirmații despre presupuse forme de viață extraterestră și despre existența unor programe guvernamentale secrete. De-a lungul anilor, mai multe persoane care s-au prezentat drept avertizori de integritate au susținut că guvernele ar deține informații despre obiecte zburătoare neidentificate sau despre posibile forme de viață extraterestră.