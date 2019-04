Un fost sef al Loteriei a recunoscut ca a primit spaga un BMW pentru fiica sa. Iata sentinta instantei

Gheorghe Benea, fost director general al Loteriei Romane, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita, dupa ce a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA, intr-un caz care viza trucarea unei licitatii pentru innoirea parcului auto al companiei nationale.

Gheorghe Benea a fost acuzat ca a primit, prin intermediul fiicei sale, Laura Benea, si pentru aceasta, un autovehicul marca BMW in valoare de 139.230 de lei. Decizia a fost data de Tribunalul Bucuresti si poate fi contestata cu apel, potrivit portalului instantelor. Gheorghe Benea are pedeapsa suspendata pe un termen de incercare de 6 ani, perioada in care fostul director are mai multe obligatii. In primul rand, el trebuie sa comunice orice schimbare de domiciliu sau resedinta si deplasarile mai mari de 8 zile.

"Sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca si sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta", sunt alte obligatii impuse de instanta. Tribunalul a luat act de faptul ca Benea a fost retinut de la data de 15 septembrie 2016 la 16 septembrie 2016 si arestat preventiv si la domiciliu, de la data de 28 septembrie 2016 la 14 decembrie 2016.

Gheorghe Benea a fost trimis initial in judecata in acest caz pe 27 septembrie 2017, alaturi de alti angajati din cadrul Loteriei Nationale si administratori de firme. In faza de camera preliminara a procesului, magistratii au restituit cazul pentru ca rechizitoriului sa fie refacut. Dupa ce dosarul s-a intors la DNA, Benea a preferat sa incheie un acord cu procurorii. Pe de alta parte, afaceristii si angajatii Loteriei care erau implicati in acest caz au fost trimisi din nou in judecata la sfarsitul anului 2018.

Gheorghe Benea mai este trimis in judecata intr-un dosar, cel privind presupuse afaceri ilegale cu cartele prepay. El este acuzat in acest dosar de abuz in serviciu si favorizarea infractorului. Cazul este pe rolul Tribunalului Bucuresti.