Un fulger a ocolit paratrăznetele și a distrus mâna statuii Sfântului Petru din Argentina de ziua Papei Francisc când acesta a binecuvantat cuplurile homosexuale

Mai multe instituții de presă au confirmat că un fulger a distrus cheile și mâna unei statui a Sfântului Petru din Argentina pe 17 decembrie, ziua de naștere a Papei Francisc și cu o zi înainte de publicarea documentului Vaticanului Fiducia Supplicans care aprobă "binecuvântările" homosexuale.

Institutul Lepanto a raportat duminică că a trimis o persoană anonimă la Sanctuarul Maicii Domnului a Rozariului din San Nicolás, la nord de Buenos Aires, unde statuia flanchează sanctuarul, pentru a face fotografii și a confirma trăsnetul raportat inițial pe 26 decembrie de bloggerul italian Andrea Cionci.

"Lovitura de trăsnet din 17 decembrie este CONFIRMATĂ", a împărtășit Institutul Lepanto, menționând că fulgerul a lovit statuia în ciuda faptului că mai multe paratrăsnete sunt situate la aproximativ 30-40 de metri deasupra ei, așa cum arată imaginile.

CatholicVote a trimis, de asemenea, un jurnalist la fața locului, care a confirmat, de asemenea, că fulgerul a lovit statuia pe 17 decembrie, "ștergând" cheile din mâna dreaptă a statuii Sfântului Petru. Postul de știri a remarcat că multiplele paratrăsnete din jur fac ca incidentul să fie "foarte improbabil".

Cionci și alții au subliniat că atât data la care a avut loc lovitura, cât și locul în care a avut loc sunt remarcabile. Statuia se află în provincia Buenos Aires, la aproximativ 250 de kilometri nord-vest de orașul Buenos Aires, unde Francisc s-a născut, a crescut și a fost arhiepiscop.

"Ceea ce este frapant, de fapt, este că evenimentul a avut loc de ziua de naștere a lui Jorge Mario Bergoglio, cu o zi înainte de publicarea declarației Fiducia supplicans, care deschide binecuvântările pentru cuplurile homosexuale", a scris Cionci.

De asemenea, bloggerul italian a subliniat că Sfântul Petru este reprezentat în mod tradițional ținând în mână două chei: o cheie de aur, care reprezintă autoritatea papei de a "lega și dezlega" în ceruri, și o cheie de argint, care reprezintă autoritatea sa de a "lega și dezlega" pe pământ. Această autoritate a fost dată de Hristos Însuși, așa cum este consemnat în Matei 16:19: "Îți voi da ție cheile împărăției cerurilor; și tot ce vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, și tot ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri".

"Ciudat că statuia nu ținea decât o singură cheie, se pare", a remarcat Cionci. Comentatorul catolic tradiționalist Anthony Stine a precizat luni că, potrivit unor cercetători independenți, în timp ce fulgerul a aruncat într-adevăr cheile și mâna dreaptă a statuii pe 17 decembrie, aureola statuii lipsește din septembrie 2018, contrar rapoartelor menționate mai sus.

"Imagini de dinainte de septembrie 2018 arată statuia cu o aureolă. Dar imaginile de la sfârșitul lunii septembrie 2018 îl arată fără aureolă", a relatat Stine. O fotografie împărtășită de bloggerul catolic Ronald Conte arată statuia fără aureolă, dar cu cheia intactă. Conte a crezut inițial că fotografiile cu statuia după grevă sunt "false".

Stine a sugerat că momentul distrugerii aureolei este semnificativ deoarece, pe 18 septembrie 2018, Francisc a promulgat constituția apostolică Episcopalis Communio, care "anunță intenția lui Francisc de a dărâma Biserica Catolică așa cum a existat și de a o înlocui cu biserica sa sinodală".

Stine a mai precizat că unii observatori au descris Episcopalis Communio ca fiind punerea în aplicare a îndemnului apostolic Evangelii gaudium al lui Francisc, în care acesta și-a exprimat intenția "de a remodela profund toate structurile ecleziale, astfel încât acestea să devină mai misionare".

Comentatorul s-a pronunțat și asupra semnificației distrugerii din 17 decembrie, subliniind că "nu numai că lipsește cheia, dar lipsește și mâna pe care suntem obișnuiți să o asociem cu autoritatea învățătoare în arta sacră. Pur și simplu a dispărut. Nici alte pagube reale nu au fost aduse statuii".

"Este aproape ca și cum, simbolic, papalitatea însăși este în regulă. Funcția este în regulă", a continuat el. "Petru are încă autoritate ca oficiu, dar acest învățător particular nu mai are autoritate. Acesta este un fel de sentiment pe care l-am avut privind această statuie în context."

Potrivit lui Cionci, preoții sanctuarului au recunoscut că statuia a fost lovită de trăsnet, dar nu sunt de acord cu interpretarea sa asupra evenimentului, declarând: "Sanctuarul nu este de acord cu interpretarea care a fost dată cu privire la daunele produse în imaginea apostolului Sfântul Petru".

Buenos Aires Herald a relatat pe 17 decembrie că o "furtună puternică" a măturat provincia Buenos Aires în acea dimineață devreme. În comentariul său video, Stine a arătat o hartă radar a vremii care confirmă că furtuna a afectat zona San Nicolás de los Arroyos, unde se află Sanctuarul Maicii Domnului a Rozariului.