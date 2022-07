Un hub pentru industrii creative ce schimbă total regulile jocului!

De ce un hub pentru industrii creative ? Probabil din nevoia primara/ancestrala a omului de a face unelte pentru a si atinge mai usor bunastarea si fericirea. Mai departe, din nevoia si dorinta de a avea un spatiu de viata/lucru/interactiune/socializare ideal, un fel de unealta suprema cu care sa poti sa rezolvi orice task, orice problema, cu minimum de efort si de resurse si maximum de flexibilitate si adaptabilitate.

Din astfel de ganduri si nevoi se naste mushuROI, un spatiu de productie creativa - aflat in fosta fabrica "Clujana" din Cluj -, o provocare de a dezvolta si transforma conceptul clasic de studio de creatie individual, disciplinar, intr-un concept mai amplu, mai flexibil, si mai potent, un multi studio de creatie colaborativ si transdisciplinar. Un spatiu in care termeni generici ca modular workspace, creative playground, interdisciplinary showspace, project incubator, creative community hub incep sa prinda forma si viata in corelare si simbioza, sa evolueze si sa se influenteze reciproc si sa genereze contextul ideal in care sa se poata elabora si desfasura multiple proiecte si concepte creative.

Cu studio uri de creatie, atelier interdisciplinar de manufactura si prototipare, spatii multifunctionale pentru productii creative, evenimente sau cursuri, cu rezidenti permanenti sau colaboratori si parteneri, mushuROI ul se seteaza si se calibreaza sa produca concept development creativ, arhitectura si design, muzica si imagine, programe de specializare si descoperire vocationala, si nu in ultimul rand evenimente speciale, si astfel sa devina o platforma de referinta pentru promovarea de idei, content sau creatori de exceptie, de initiative, colaborari sau interferente menite sa aduca un plus de valoare in contextul cultural, social si de civilizatie din comunitate.

Mushuroiul este in faza în care, asemenea unei colonii de furnici, pe de o parte cucereste, dezafecteaza si reconverteste un spatiu de patrimoniu industrial, il recalculeaza si reconstruieste adaptandul la nevoile sale, il umanizeaza, ii da energie, functiune si valoare, iar pe de alta parte este in plin proces de consolidare si expansiune a "coloniei", a resurselor si a "teritoriului" in care poate activa, comunica si exista in armonie. Astfel apare nevoia si initiativa de a genera intalniri si evenimente din care sa invatam si sa adunam cat mai multe contacte de colaborare sau resurse, si ne bucuram si multumim Unitatii de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Culturii pentru ca ne-au acceptat invitatia si pentru prezentarea facuta.