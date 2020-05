Un joc pentru copii pe tema COVID-19 a devenit viral: Hartia igienica iti ofera viteza, dar mori daca ajungi in carantina

Un profesor universitar din Marea Britanie a lansat un joc pe calculator numit "Poti salva lumea?" ('Can You Save the World?') pentru a ajuta copiii sa inteleaga cum distantarea sociala poate salva vieti in timpul pandemiei de coronavirus.

Richard Wiseman a spus ca a venit cu ideea pentru ceea ce se crede ca este primul joc pe calculator pe tema COVID-19 din lume, dupa ce a facut o plimbare in timpul izolarii in Marea Britanie si a realizat ca "se simte ca intr-un joc pe calculator", in timp ce evita pietonii si biciclistii, informeaza Fundatia Thomson Reuters. Wiseman, profesor de psihologie la Universitatea din Hertfordshire (sud-estul Angliei), a declarat ca cercetarile au aratat ca jocurile care incurajeaza un comportament social pozitiv pot influenta actiunile oamenilor in lumea reala.

"Este o modalitate amuzanta de a raspandi un mesaj infricosator", a spus Wiseman, care a creat jocul, devenit deja viral, impreuna cu designerul Martin Jacob. "Exista destul de multe studii care arata ca daca ii faci pe oameni - in special pe copii - sa se comporte in anumite moduri in jocurile video, acest lucru le va influenta si viata reala", a adaugat el.

Creatorii, care lucreaza acum la dezvoltarea unei aplicatii, spun ca guvernele, scolile si autoritatile din domeniul sanatatii ar putea folosi jocul pentru a incuraja distantarea sociala - o masura cheie pentru a mentine virusul sub control, pe masura ce tarile ies din izolare. "Mi se pare probabil mai eficient decat unele dintre anunturile ingrijoratoare pe care le primim, deoarece acestea nu sunt constientizate, in special in cazul copiilor", a declarat Wiseman.

Jucatorii controleaza un avatar pe o strada din ce in ce mai aglomerata si "salveaza vieti" atunci cand evita pietonii, biciclistii si oamenii care stranuta - toti fiind inconjurati de zone interzise. De asemenea, pot colecta masti si le pot oferi medicilor, pentru ca acestia sa poata salva mai multe vieti. Scopul este de a salva cat mai multe vieti. Pe masura ce jocul progreseaza, scorul incepe sa devina din ce in ce mai mare pentru a demonstra ca, daca te protejezi, atunci ii protejezi si pe ceilalti.

Wiseman, care este, de asemenea, membru al Inner Magic Circle din Marea Britanie (organizatie a celor mai buni magicieni), a declarat ca aproximativ 15.000 de oameni au jucat jocul de la lansarea sa, in urma cu o saptamana. Desi a fost conceput pentru copii, chiar si adultii il joaca si posteaza imagini pe Twitter. "A devenit viral. Este ca si cum oamenii se regasesc in el", a declarat Wiseman. "Este o modalitate de a vorbi despre aceste lucruri cu copiii, fara ca aceasta sa fie una pesimista", adaugat el.

Jocul are nuante umoristice: jucatorii pot aduna provizii, inclusiv suluri de hartie igienica, care aproape nu se mai gasea pe rafturi la inceputul izolarii, atunci cand clientii magazinelor cumparau tot ceea ce le iesea in cale. "Daca ai norocul sa dai peste un sul de hartie igienica, atunci te vei deplasa in joc cu o viteza mult mai mare", a declarat Wiseman. "Sulurile de hartie igienica sunt extrem de rare - exact ca in viata reala", a punctat el.

Daca jucatorul se loveste de un om, va pierde din puncte. Daca se ciocneste de prea multe ori, atunci va fi "trimis in carantina", iar jocul se termina. Cel mai mare scor posibil este de 7 miliarde de vieti salvate - numarul aproximativ al populatiei la nivel mondial. Punctajul maxim de pana acum este de 2 miliarde, dar Wiseman marturiseste ca el mai are mult pana acolo: "Scorul meu este de aproximativ 1000 - nu ma pricep deloc la jocul creat de mine".