Un medicament pentru diabet a cauzat o scădere în greutate record!

Un medicament pentru diabet, recent aprobat, a produs „reduceri substanțiale și susținute ale greutății corporale" în investigațiile clinice pentru efectele asupra greutății corporale la persoanele obeze și supraponderale. Rezultatele studiului clinic de fază 3 au fost publicate în The New England Journal of Medicine.

Tirzepatida, dezvoltată de compania farmaceutică americană Eli Lilly and Company, este o injecție administrată o dată pe săptămână sub piele, dezvoltată inițial pentru tratamentul diabetului de tip 2. Deși nu este încă indicat pentru această utilizare, acest medicament pentru diabet pare să favorizeze, de asemenea, scăderea în greutate, mimând efectele hormonilor naturali numiți incretine. Acești hormoni scad zahărul din sânge după ce mâncăm, pe lângă reglarea proceselor metabolice legate de digestie.

Datele despre cel mai recent studiu clinic au fost publicate inițial de Lilly la sfârșitul lunii aprilie, dar acum au fost prezentate mai detaliat la simpozionul Asociației Americane de Diabet și au fost supuse unei evaluări inter pares. Potrivit cercetătorilor, chirurgia bariatrică „duce la o scădere în greutate de aproximativ 25-30% într-o perioadă de 1-2 ani", în timp ce, în studiul actual, puțin peste 36% dintre participanții care au primit 15 mg de medicament au atins o scădere în greutate de 25% sau mai mult, făcând ca impactul medicamentului să fie similar cu rezultatele unei intervenții chirurgicale invazive.

Tirzepatida, vândută sub numele de Mounjaro, a fost aprobată de FDA pentru tratamentul diabetului de tip 2 pe 13 mai 2022; medicamentul este o combinație sintetică a două incretine speciale, numite GLP-1 (peptidă asemănătoare glucagonului-1) și GIP (polipeptidă insulinotropă dependentă de glucoză). Primul hormon, GLP-1, stă la baza medicamentului anti-diabet semaglutid, care a fost aprobat în SUA ca medicament de slăbit în 2021, fiind prima dată după mai mulți ani când FDA a aprobat un nou tratament pentru scăderea în greutate.

Aprobarea a fost acordată pe baza rezultatelor descrise ca fiind „revoluționare" pentru scăderea în greutate, dar se pare că formula tirzepatidei după adăugarea GIP ar putea aduce noi îmbunătățiri. În rezultatele de fază 3 ale studiului clinic SURMOUNT-1 (aflat în curs de desfășurare) care investighează efectele tirzepatidei, cercetătorii au înrolat 2.539 de participanți care erau fie supraponderali, fie obezi (cu o comorbiditate legată de greutate, dar fără diabet de tip 2).

Participanții au primit tirzepatidă sau un placebo pe parcursul a 72 de săptămâni, împreună cu sprijin pentru a urma o dietă cu conținut scăzut de calorii și pentru a-și crește nivelul de activitate fizică. Tirzepatida a fost administrată în una dintre cele trei dozaje diferite (5, 10 sau 15 miligrame în injecția săptămânală), dar toate cele trei grupuri au observat niveluri semnificative de scădere în greutate pe parcursul studiului. La cea mai mare doză (15 mg), participanții au observat reduceri medii ale greutății cu 22,5% (24 de kilograme), în timp ce doza de 10 mg a adus o scădere în greutate de 21,4% (22 kg); doza de 5 mg a înregistrat o reducere a greutății corporale cu 16% (16 kg).

În comparație, grupul placebo a pierdut doar 2,4% din greutatea corporală (2 kg). Anterior, studiile de slăbire cu semaglutidă au înregistrat o medie de scădere în greutate de aproximativ 17%, scrie Science Alert. „Tirzepatida este primul medicament experimental care oferă o scădere în greutate, în medie, de peste 20% într-un studiu de fază 3", a declarat medicul Jeff Emmick, vicepreședintele pentru dezvoltare de produse la Lilly. Studiul SURMOUNT-1 este în desfășurare, alături de studiile SURMOUNT conexe, ale căror rezultate sunt așteptate în 2023.