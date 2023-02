Un milion de dolari găsiți la percheziții în canapeaua fostului ministru adjunct al Apărării din Ucraina

Publicația ucraineană Pravda dezvăluie o înregistrare video de la perchezițiile din luna august a inculpatului în ancheta privind fraudele în achiziții la Ministerul Apărării, fostul ministru adjunct al Apărării Oleksandr Mironiuk, în canapeaua căruia a fost găsit aproape un milion de dolari.

Potrivit surselor Pravda, este vorba de o înregistrare video din apartamentul lui Mironiuk, care surprinde momentul descoperirii banilor, în timpul acțiunilor de investigație. În videoclip, un bărbat, probabil un anchetator, scoate teancuri de bani dintr-o nișă laterală de lângă canapea sau de lângă pat și îi pune într-un teanc imens.

#Ukrainian media have published footage of the August searches in the house of former Deputy Defense Minister Oleksandr Mironyuk. He is involved in a case on procurement fraud in the Defence Ministry. pic.twitter.com/ySn2I52AvL