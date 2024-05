Un politician homosexual din Germania linge toaletele publice și se unge cu fecale pe față VIDEO

Mai multe videoclipuri care au devenit virale pe rețelele de socializare îl arată pe politicianul german Martin Neumaier în timp ce linge toaletele publice.

Alte filmări îl arată pe candidatul FDP cum și-a pus fecale pe față, pentru a avea o mustață la fel ca Adolf Hitler. În videoclip, se mai aude și Martin Neumaier spunând că linsul de toalete a făcut parte din „pedeapsa" lui; cu toate acestea, el nu și-a motivat gestul ciudat. Presa germană mai notează că Martin Neumaier a publicat și videoclipuri cu el în care este văzut în ipostaze sexuale în timp ce cânta imnul național german din epoca nazistă.

???????????? German Politician & Liberal Martin Neumaier went viral yesterday as he filmed himself licking a public toilet.



Today this photo has emerged of him covered in ????



Liberalism is a mental illness. pic.twitter.com/HEDPJjDoTZ