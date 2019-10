Un politist plecat de la Sectia 3 Timisoara s-a impuscat la Caracal cu arma din dotare

Un politist de 31 de ani s-a impuscat, duminica, cu arma din dotare, intr-un apartament din Caracal, judetul Olt. Barbatul a fost gasit in stare critica si a fost dus la spital. Politistul se transferase doar de o luna de la IPJ Timis, unde lucrase in cadrul Sectiei 3 Politie Timisoara.

"IPJ Olt a fost sesizat prin SNUAU 112 despre faptul ca un barbat, ajutor sef de post la Postul de Politie Corbu, s-a impuscat cu armamentul din dotare, in timp ce era intr-un apartament din municipiul Caracal", au anuntat, duminica, politistii din Olt.

Acestia au precizat ca politistului i s-au efectuat manevre de resuscitare la fata locului, fiind transportat la spital.

"Precizam ca politistul era angajat al IPJ Olt de o luna de zile. Cercetarile continua sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lânga Tribunalul Olt", au mai transmis politistii.

Barbatul se numeste Ion Alexandru Badiu are 31 de ani si este casatorit, iar potrivit unor surse in ultima vreme se certa des cu sotia. Deocamdata, nu se stie daca mai era cineva cu el in apartamentul socrilor in momentul in care s-a impuscat.

Barbatul se transferase de la IPJ Timis de o luna de zile. facea parte din promotia de agenti 2018.

