Un preot care a ucis o fata de 15 ani cere statului roman despagubiri de 10 milioane de euro. Ce motive invoca din puscarie

Fostul preot Laurentiu Aspru, condamnat definitiv, in 2016, dupa ce a omorat o fata de 15 ani intr-un apartament din Mamaia, se afla in Penitenciarul Arad. Acesta cere despagubiri de 10 milioane de euro pentru toata perioada de detentie executata pana acum.

A depus o plangere cu toate nemultumirile pe care le are: produsele comercializate de magazinul penitenciarului sunt de multe ori contrafacute si au preturi foarte mari, sta in celula cu mai multi detinuti, toti fumatori, nu beneficiaza de cel putin 4 m de spatiu. Se mai plange ca sunt plosnite si gandaci, dimensiunile si caracteristicile paturilor sunt neconforme, iluminarea artificiala si ventilatia sunt necorespunzatoare fiind umezeala, mucegai si mirosuri urate. Este nemultumit ca nu exista dus cu apa calda in camera si wc separat, temperatura din camera este de 19 grade in sezonul rece, ca nu are parte de asistenta medicala, dar si ca nu poate face sport zilnic.

Pentru acestea, el a solicitat 10 milioane de euro despagubiri pentru perioada de detentie 2016 - prezent. Magistratii Judecatoriei Arad i-au respins plangerea si contestatia. "Respinge contestatia formulata de condamnatul Aspru Laurentiu Constantin, in prezent aflat in executarea pedepsei in Penitenciarul Arad, impotriva incheierii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate delegat la Penitenciarul Arad, cu numarul 932 din data de 30 decembrie 2020 pronuntata in dosarul numarul 900/2020", potrivit minutei judecatoresti, scrie replicaonline.ro. In anul 2015, chiar in Saptamana Mare, barbatul a agatat o fata pe internet si s-a intalnit cu ea intr-un apartament inchiriat din Mamaia.

Le-a marturisit procurorilor ca venise la Constanta pentru o partida de sex. A cunoscut-o pe fata pe un site de matrimoniale, iar aceasta l-ar fi asigurat ca are peste 20 de ani. Nu s-au inteles asupra tarifului pentru serviciile prestate, iar fata, in varsta de 15 ani, l-a amenintat ca-l va reclama la Politie pentru ca a intretinut relatii sexuale cu o minora. Barbatul si-a pierdut cumpatul si intr-un exces de furie a strangulat-o pe victima cu cablul de la fierul de calcat. Laurentiu Constantin Aspru a fost condamnat de Tribunalul Constanta la 12 ani de detentie, in octombrie 2015. Pe 18 ianuarie 2016, i-a fost respins apelul, condamnarea ramanand definitiva.