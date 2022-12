Un preot catolic este acuzat că a abuzat 20 de călugărițe. Pr. Mario Rupnik a pictat și biserica ortodoxă "Schimbarea la față" din Cluj-Napoca

Preotul Marko Ivan Rupnik, una dintre cele mai influente personaje de la Vatican, a fost acuzat săptămâna trecută de abuz sexual, psihologic și duhovnicesc împotriva unor femei din comunitatea religioasă pe care o formase în Slovenia.

Trei publicații italiene, Silere non Possum, Left.it and Messa in Latino, au publicat acuzațiile unor foste măicuțe care-l acuzau pe Rupnik de fapte incompatibile cu haina preoțească.

Ordinul Iezuit, din care Rupnik face parte, a răspuns inițial confirmând existența plângerilor, dar oficiul Vaticanului responsabil pentru investigarea abuzurilor sexuale a concluzionat că acuzațiile, care tratau fapte din anii 90, erau prea vechi pentru a fi anchetate. Totuși, ordinul Iezuit a decis atunci să păstreze „restricții cu rol de precauție" asupra lui Rupnik, care includeau interdicția de a mai spovedi, de a oferi îndrumare duhovnicească sau de a conduce exerciții de spiritualitate, scrie AP.

Aceste acuzații au venit după ce în 2020, Rupnik a fost excomunicat din Biserica Catolică, după ce iertat, prin spovedanie, o femeie care mărturisise că întreținuse relații sexuale chiar cu el. Totuși, excomunicarea a fost rapid anulată, după ce Rupnik „ar fi mărturisit și s-a căit" de greșeala făcută.

Totuși, chiar dacă acuzațiile au fost considerate inițial „prea vechi", din cauza ecourilor puternice ale scandalului, Vaticanul a numit un episcop care să investigheze. Episcopul Daniele Libanori a confirmat că acuzațiile aduse lui Rupnik de către femei sunt adevărate, adăugând că „și-au văzut viețile ruinate din pricina răului suferit și a tăcerii complice" a Bisericii Catolice.

Este vorba despre foste măicuțe din comunitatea religioasă Loyola, în care Rupnik este cofondator. Totuși, preotul a părăsit comunitatea în 1993, pentru motive care par să aibă legătură cu acuzațiile de abuz.

Rupnik - de origine sloven - a plecat apoi la Roma, unde a format un centru de studii artistice și culturale, Aletti Center. Acesta a devenit foarte influent în zona de vârf a Vaticanului, mai ales din cauza stilului său de a picta, în care ochii personajelor au o formă ciudată. El a creat logoul perioadei de rugăciune intitulată „Jubileul milosteniei" în 2015, în care Hristos și Adam împart un ochi.

Acesta a pictat și Biserica Ortodoxă „Schimbarea la față" din Cluj Napoca. Conform siteului Radio Renașterea, al Mitropoliei Clujului, alegerea unui pictor catolic, pe lângă unul ortodox, este legată de „reconcilierea" cu biserica greco-catolică. După cum se poate vedea în imagini, „ochii" lui Rupnik se pot vedea peste tot în lăcașul de cult.

Despre „ochii" lui Rupnik, scriitorul american creștin ortodox, Rod Dreher, scrie într-un articol că sunt o „porcărie din genul care au desfigurat așa de multe biserici catolice după al Doilea Conciliu de la Vatican. Cel mai înfiorător lucru sunt ochii complet negri de gândac: pentru mine arată ca o combinație ciudată, animată, între sentimental și moarte".

Una dintre victimele lui Rupnik a mărturisit că viziunea acestuia despre artă este legată de apucăturile lui sexuale.

„Obsesia sa sexuală nu era una improvizată, ci profund legată de concepția sa despre artă și gândirea sa teologică. Părintele Marko la început s-a infiltrat încet și ușor în lumea mea psihologică și spirituală, făcând apel la incertitudinile și fragilitățile mele, în timp ce îmi folosea relația cu Dumnezeu pentru a mă împinge să am experiențe sexuale cu el", a mărturisit una dintre fostele măicuțe, care spune că a fost abuzată de Rupnik timp de nouă ani.

Pictorul bisericii „Schimbarea la față" din Cluj Napoca își ducea victimele să urmărească filme pornografice și le cerea măicuțelor să întrețină relații sexuale în trei, pe motiv că această activitate trebuie să fie „în imaginea Sf. Treimi", scrie Life Site News.