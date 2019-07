Un roman ar putea deveni noul director general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica

Diplomatul roman Cornel Feruta ar putea deveni noul director general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), informeaza agentia Reuters, care citeaza surse diplomatice potrivit carora actualul detinator al functiei, japonezul Yukiya Amano, intentioneaza sa demisioneze anul viitor.

Potrivit acestor surse, Amano ar urma sa demisioneze din cauza starii precare de sanatate. Diplomatul japonez, in varsta de 72 de ani, a inceput al treilea mandat in fruntea AIEA in 2017.

Planul lui Amano de a pleca de la conducerea AIEA in martie 2020 ar insemna ca cei 35 de membri ai Consiliului Guvernatorilor Agentiei vor trebui sa gaseasca un succesor pentru acesta. Ulterior, numele persoanei desemnate ar urma sa fie supus votului Conferintei Generale. Urmatoarea intalnire a Conferintei Generale a AIEA ar urma sa aiba loc in septembrie.

Sursele diplomatice citate de Reuters noteaza ca ambasadorul Argentinei la AIEA, Rafael Grossi si actualul coordonator-sef al AIEA, romanul Cornel Feruta, sunt posibilii inlocuitori ai lui Amano.

Agentia Internationala pentru Energie Atomica a informat miercuri ca "Directorul General este in contact cu membrii Consiliului Guvernatorilor in legatura cu planurile sale de viitor. El va informa in mod oficial Consiliul la momentul potrivit".