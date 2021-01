Un spray nazal din Israel reduce posibilitatea de infectie Sars-Cov2 cu 99,9%

Compania biofarmaceutica Nasus Pharma din Israel a dezvoltat un produs inovator (TAFFIX) care blochează în mod eficient virușii sa ajunga la mucoasa nazală si care este capabil sa reduca rata de infecție a virusului SARS-CoV-2 de cel puțin patru ori.

Studiul realizat de Nasus Pharma pe o cumunitate extrem de endemica si studiile de laborator in vitro (in mediu care imită cavitatea nazală) efectuate la Universitatea din Virginia cu culturi de celule, s-a constatat că gelul rezultat in cavitatea nazala in urma utilizarii TAFFIX este extrem de eficient și reduce infecția cu SARS-CoV-2 cu 99,9%.

TAFFIX actioneaza in 50 secunde de la aplicare si asigura o protectie impotriva infectarii de 5h. TAFFIX se vinde deja pe piata din Europa (Germania, Franta, Italia, Spania etc) si este posibil ca din luna martie sa se gaseasca si in Romania.

Mai multe amanunte AICI si AICI.