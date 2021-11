Un stat din India declară 0 cazuri de Covid de când au administrat Ivermectina s Hidroclorochina. Doar 20% din populația statului este vaccinată!

The Gateway Pundit raporta anterior că numărul de cazuri de COVID au scăzut vertiginos în India datorită noilor reguli care promovează Ivermectina și hidroxiclorochina pentru întreaga populație.

Acum, cele 33 de districte din Uttar Pradesh, India, au devenit eliberate de COVID-19, potrivit guvernului. Rata de recuperare a crescut până la 98,7%, dovedind eficacitatea IVERMECTINEI ca parte a "Modelului de control al Covidului din Uttar Pradesh". Acest stat are o populație estimată la 241 de milioane de persoane în 2021 și are cea mai mare populație din India. Aceasta reprezintă aproape două treimi din populația Statelor Unite ale Americii în 2021 și, cu toate acestea, este acum o națiune eliberată de COVID-19.

În august anul trecut, guvernul din Uttar Pradesh a emis o notificare pentru a avea comprimate de Ivermectină (12 mg). The Dialogue a raportat:

"Notificarea guvernamentală spune: "Medicii recomandă să se ia ivermectină 12 mg pentru a limita impactul pandemiei. Acest medicament este destul de eficient în protejarea împotriva covid-19. Prin urmare, facem apel la fiecare cetățean să aibă aceast medicament".

Notificarea continuă apoi să explice dozajul: Pentru pacienții pozitivi izolați la domiciliu (o tabletă pe zi timp de trei zile și pentru contacții primari și secundari (câte o tabletă în prima și a 7-a zi)". Uttar Pradesh este principalul stat din India care utilizează Ivermectina în mod preventiv. Iar acest stat are unul dintre cele mai mici cinci cazuri de COVID dintre toate statele din India, în ciuda faptului că are doar o rată scăzută de vaccinare.

Doar aproximativ 20% dintre adulții din Uttar Pradesh sunt complet vaccinați și doar aproximativ 32 de milioane au primit a doua doză din 241 de milioane de persoane. Uttar Pradesh are cea mai mică acoperire vaccinală până în prezent din toate statele din India. În ciuda faptului că are cea mai scăzută rată de vaccinare, cel puțin 71 din cele 75 de districte din Uttar Pradesh au raportat zero cazuri noi de Covid-19 la 19 octombrie.

The Times of India a raportat: Cel puțin 71 din totalul de 75 de districte din Uttar Pradesh au raportat marți zero cazuri noi de Covid-19, celelalte patru districte înregistrând 12 pacienți noi în ultimele 24 de ore. Numărul de cazuri active de Covid a fost de 118 în ultimele 24 de ore. Fără cazuri noi sau active, 42 de districte au continuat să rămână fără Covid. Numărul zilnic de cazuri de Covid în stat nu a mai depășit 50 de aproximativ două luni.

"În ciuda depistării și testării agresive, rata de pozitivitate din UP, care arată nivelul de infecții în rândul populației, înregistrează o scădere constantă de câteva zile, ceea ce indică faptul că Covid se retrage din stat", a declarat un oficial guvernamental. Până la 29 octombrie, au fost înregistrate doar 8 cazuri active.

Iată cele mai recente date privind cazurile de COVID-19 în Uttar Pradesh:

Atât Uttar Pradesh, cât și Delhi au înregistrat o scădere incredibilă a numărului de cazuri de COVID-19, deoarece folosesc Ivermectina din timp și în mod preventiv. În timp ce Kerala, un stat mic situat în sudul Indiei, care este prea dependent de vaccinuri și mai puțin dependent de Ivermectin, a raportat o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19 în luna august a anului trecut. Rețineți că Uttar Pradesh are o populație de opt ori mai mare decât Kerala. Până la 29 octombrie, Kerala a înregistrat 7.722 de cazuri noi de COVID-19. Iată cele mai recente date privind cazurile de COVID-19 din Kerala.



În ciuda succesului Ivermectinei, guvernul continuă să împingă campania de vaccinare către populație și intenționează să livreze doze de vaccin la 100% din populația eligibilă a statului până la 15 decembrie.

Sursa: Gateway Pundit