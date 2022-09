Un studiu îngrijorător: Șanse cu 42% mai mari de a dezvolta o problemă neurologică majoră după Covid-19 sau vaccin mARN

Un studiu ingrijorător a fost dat publicitătii. După probleme legate de long-Covid, sau dupa ce s-au dezvoltat boli legate de sitemul circulator, de boli cardiace, hepatice, sau respiratorii, apare acum spectrul afectiunilor cerebrale. Ceea ce este de remarcat este ca nu se vorbeste doar de Covid dobandit in mod natural, ci si de acela (din ce in ce mai des) contactat in urma scaderii eficientei sistemului imunitar legat de vaccinarea mARN.

În general, COVID-19 a contribuit la peste 40 de milioane de cazuri noi de tulburări neurologice în întreaga lume. Rezultatele neurologice pe termen lung ale COVID-19 sunt acum cuprinse in ample studii. Evaluarea cuprinzătoare a sechelelor neurologice postacute sunt sintetizate la 1 an. Bazele de date naționale de asistență medicală ale Departamentului pentru veterani al SUA au furnizat multe indicii legate de aparitia unor boli precum Alzheimer sau Parkinson.

Linkuri utile:

Studiul AICI

Articol revista medicală AICI.

Articol publicatie specialitate AICI.

Cateva din datele studiului:

Cohorta Covid = 154.068

(neinternat, spitalizat și internat la terapie intensivă)

Controale contemporane = 5.638.795

Controale istorice = 5.859.621 (date din 2017)

Vârsta medie de 61 de ani

Estimarea riscurilor și a poverii tulburărilor neurologice incidente la 12 luni după infecția acută cu SARS-CoV-2

Model de studiu observațional longitudinal

Din martie 2020 până în ianuarie 2021

(precede variantele delta, omicron și alte variante COVID)

Rezultate

În faza postacută a COVID-19, a existat un risc crescut de apariție a unei serii de sechele neurologice incidente

Accident vascular cerebral ischemic și hemoragic

AIT

Tulburări de cogniție și memorie

Tulburări ale sistemului nervos periferic

Tulburări episodice (de exemplu, migrene, convulsii)

Tulburări extrapiramidale și tulburări de mișcare

Tulburări de sănătate mintală, (anxietate depresie psihoză)

Tulburări musculo-scheletice

Tulburări senzoriale

Sindromul Guillain-Barré

Encefalită sau encefalopatie

Dureri de cap

Raportul de risc al oricărei sechele neurologice

1,42 (1,38 - 1,47)

Sarcina

70,69 (63,54 până la 78,01) la 1.000 de persoane la 12 luni

Sau, 7,069%

Riscurile și poverile au fost ridicate chiar și la persoanele care nu au necesitat spitalizare în timpul COVID-19 acut

Riscurile și poverile au crescut în funcție de gravitatea infecției acute,

de la neinternare la spitalizare la spitalizare la terapie intensivă

Dizzynes

Luate împreună, rezultatele noastre oferă dovezi ale unui risc crescut de tulburări neurologice pe termen lung la persoanele care au avut COVID-19.

Rezultatele neurologice incidente la COVID-19 față de controlul contemporan

Tulburări cerebrovasculare (la 12 luni)

Accident vascular cerebral ischemic HR 1,50, povară 3,40 la 1.000

Atacuri ischemice tranzitorii HR 1,62, povara 2,03

Accident vascular cerebral hemoragic HR 2,19, sarcină 0,21

Tromboză venoasă cerebrală HR 2,69, sarcină 0,05

Compoziția acestor rezultate cerebrovasculare a fost HR 1,56, sarcină 4,92

Cogniție și memorie

Riscuri de probleme de memorie HR 1,77, sarcină 10,07

Boala Alzheimer HR 2,03, sarcină 1,65

Compoziția acestor rezultate privind cogniția și memoria a fost HR 1,80, greutate 10,35

Tulburări ale nervilor periferici

Neuropatie periferică HR 1,34, sarcină 5,64

Parestezie HR 1,32, sarcină 2,89

Disautonomie HR 1,30, sarcină 1,60

Paralizie Bell HR 1,48, sarcină 0,32

Compoziția acestor afecțiuni ale nervilor periferici a fost următoarea: HR 1,34, povara 8,64

Tulburări episodice

Migrenă, epilepsie și convulsii, tulburări de cefalee

Compoziția acestor tulburări episodice a fost HR 1,32, povara 4,75

Tulburări extrapiramidale și de mișcare

Mișcări involuntare anormale, tremor, boală de tip Parkinson, distonie, mioclonii

Combinația acestor tulburări extrapiramidale și de mișcare a fost de 1,42 HR, cu o greutate de 3,98

Tulburări de sănătate mintală

Tulburări depresive majore, tulburări de stres și de adaptare, tulburări de anxietate, tulburări psihotice

Aceste tulburări de sănătate mintală au fost compuse din HR 1,43, sarcină 25,00

Tulburări musculo-scheletice

Dureri articulare, mialgie, miopatie

Aceste afecțiuni musculo-scheletice au avut un HR de 1,45 și o greutate de 40,09

Tulburări senzoriale

Anomalii ale auzului, tinitus, anomalii ale vederii, pierderea mirosului, pierderea gustului

Combinația acestor tulburări senzoriale a fost de 1,25 HR, greutate 17,03

Alte tulburări neurologice sau conexe

Amețeli, somnolență, sindrom Guillain-Barré, encefalită sau encefalopatie, mielită transversă

Compoziția acestor alte tulburări neurologice sau conexe a fost HR 1,46, povara 7,37

Rezultatul compozit al oricărei tulburări neurologice

În comparație cu grupul de control contemporan, a existat un risc și o povară crescute pentru orice rezultat neurologic

HR 1,42, povara 70,69