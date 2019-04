Unde s-a ajuns. Un film de actiune face victime

O tanara din China a fost dusa la spital, dupa ce a inceput sa planga isteric in timpul proiectiei filmului "Avengers: Endgame", fiind diagnosticata cu hiperventilatie, iar un alt tanar a fost batut pentru ca s-a apucat sa povesteasca filmul.

Pe numele ei, Xiaoli, a inceput sa planga in timpul unei scene si a inceput sa respire greu. Tanara a fost dusa de urgenta la spital, dupa ce angajatii salii de cinema au chemat salvarea. Acolo, medicii i-au dat oxigen pentru a-i stabiliza respiratia. "Am vazut ca pacientul respira greu si, potrivit spuselor prietenilor ei (cu care se afla in sala de cinema), plansul a provocat hiperventilatia", a declarat doctorul care a tratat-o pe Xiaoli.

Tot in China, la sfarsitul saptamanii trecute, un tanar a fost dus la spital plin de sange dupa ce a fost batut la iesirea dintr-o sala de cinema, pentru ca a inceput sa povesteasca cu voce tare ce s-a intamplat in filmul "Avengers: Engame". Cei care l-au batut pe barbat sunt alti oameni care asteptau sa intre in sala de cinema pentru a vedea episodul final al seriei de filme cu super-eroi.

De asemenea, pe retelele sociale, o persoana a postat o fotografie cu tanarul insangerat, in timp ce primea asistenta medicala. Unii internauti considera ca pedeapsa primita de barbat a fost meritata, insa altii critica gestul batausilor, scrie Mirror. In numai 12 ore de la lansarea din China, filmul a strans 100 de milioane de dolari. Sume asemanatoare s-au strans si in Australia, Noua Zeelanda si Filipine. Se crede ca filmul va strange 1 miliard de dolari numai in prima saptamana de difuzare.