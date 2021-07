Unul din medicii care neagă pandemia COVID-19 a fost suspendat din activitatea universitara

Medicul Razvan Constantinescu a fost suspendat de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi pe perioada cercetarii disciplinare privind nerespectarea procedurilor impuse pe perioada pandemiei COVID-19.

Acesta nu mai are voie sa sustina niciun fel de activitate didactica pana la finalizarea integrala a anchetelor aflate in curs la UMF. Decizia este semnata de rectorul institutiei, prof.dr. Viorel Scripcariu. Cercetarea disciplinara de la Colegiul Medicilor Iasi a medicilor Razvan Constantinescu si Iulian Serban, pentru "instigarea pacientilor la refuzul respectarii normelor legate de pandemia de COVID-19" este aproape de finalizare. Zilele trecute au continuat audierile in Comisia de Jurisdictie, insa deciziile finale vor fi luate de Comisia de Disciplina, unde urmeaza sa ajunga concluziile anchetei.