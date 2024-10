Unul dintre cei mai importanți globalisti face o prognoză care dă fiori: "Această eră s-a încheiat. Suntem la sfârșitul istoriei!"

Dobânzile scăzute şi politica monetară uşoară au rămas în trecut din 2022, când - după ce a redus dobânzile la aproape zero pentru a face faţă pandemiei de Covid-19 - Rezerva Federală şi-a mărit dobânda de referinţă cu aproximativ 500 de puncte de bază în decurs de 18 luni.

CEO-ul Morgan Stanley, Ted Pick, a vorbit public unui grup de directori generali financiari de la Riad, transmite CNBC: "Sfârşitul represiunii financiare, a dobânzilor zero şi a inflaţiei zero, acea eră s-a încheiat. Ratele dobânzilor vor fi mai mari, vor fi contestate în întreaga lume. Şi sfârşitul 'sfârşitului istoriei' - geopolitica s-a întors şi va face parte din provocarea deceniilor viitoare", a spus Pick, făcând referire la celebra carte din 1992 a lui Francis Fukuyama, "Sfârşitul istoriei şi ultimul om", care a susţinut că conflictele dintre naţiuni şi ideologii erau de domeniul trecutului odată cu sfârşitul Războiului Rece.

"Am avut un nivel ridicat de euforie după Covid-19 şi dobânzi zero, astfel încât companiile mici au putea să iasă la bursă fără un plan de afaceri prea mare, iar apoi am avut această mizerie destul de dură timp de aproximativ 18 luni, când aproape nimic nu se întâmpla", a spus Pick despre acea perioadă, vorbind despre provocările pentru companiile cotate la bursă. "Şi acum se simte ca o cadenţă mai normală. Este mai greu să fii o companie publică", a spus el la un panel moderat de Sara Eisen de la CNBC la Future Investment Initiative din Arabia Saudită.

Fed şi-a redus dobânda de referinţă cu 50 de puncte de bază, în septembrie, prima reducere din martie 2020, semnalând un punct de cotitură în gestionarea economiei SUA şi în perspectiva inflaţiei. În rapoartele de la sfârşitul lunii septembrie, strategii de la JP Morgan şi Fitch Ratings au prezis două reduceri suplimentare ale ratei dobânzii până la sfârşitul anului 2024 şi se aşteaptă ca astfel de reduceri să continue până în 2025.

Câţiva dintre directorii executivi de pe Wall Street par să nu fie de acord, invocând aşteptările privind continuarea inflaţiei. La o conferinţă anterioară de marţi la FII, participanţii, inclusiv directorii executivi ai Goldman Sachs, Carlyle, Morgan Stanley, Standard Chartered şi State Street, au fost rugaţi să ridice mâna dacă cred că Fed va implementa încă două reduceri de dobândă în acest an. Niciunul dintre participanţi nu a ridicat mâna.