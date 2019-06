Urs accidentat de o masina pe DN 1. Animalul ranit va fi transportat in rezervatia de la Zarnesti

Un urs a fost ranit vineri dimineata, fiind accidentat de un autovehicul pe DN 1, la iesirea din orasul Brasov. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, politistii care au ajuns la fata locului au asigurat fluenta traficului in zona si au anuntat Garda de Mediu.

Conform Asociatiei Milioane de Prieteni, animalul a fost grav ranit in urma accidentului si s-a incercat anestezierea acestuia inainte de a fi preluat pentru a fi dus in rezervatia de la Zarnesti, unde i se va face examinarea medicala. Incidentul s-a petrecut la numai cateva ore dupa ce, la Arpasu de Sus, un alt urs a murit dupa ce a agonizat ore in sir pe marginea soselei, fiind ranit intr-o capcana.