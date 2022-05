Vaccinat de patru ori Anthony Fauci e ironizat la Tucker Carlson pentru că a refuzat să meargă la un eveniment de la Casa Alba de frica Covid!

Un medic de la Johns Hopkins University îl ironizează pe Dr. Anthony Fauci pentru că a refuzat să participe la dineul corespondenților de la Casa Albă din cauza îngrijorărilor legate de coronavirus, deși este cvadruplu vaccinat.

"Dr. Fauci a fost vaccinat de patru ori și tot spune că nu se simte confortabil să meargă la dineul corespondenților de la Casa Albă de sâmbătă seara", a declarat doctorul Marty Makary, profesor la Johns Hopkins, pentru gazda Fox News, Tucker Carlson. "Aceasta este persoana care se află în spatele tuturor politicilor anti-Covid-19 din Statele Unite". Makary a pus sub semnul întrebării credibilitatea lui Fauci, menționând că acesta "nu este un medic specializat în boli infecțioase" și că "a folosit date greșite pe parcursul întregii pandemii".

"Dr. Fauci are voie să aibă o opinie. Cred că are experiență, dar să fim sinceri - el nu este un medic specialist în boli infecțioase", a argumentat chirurgul. "El nu a făcut niciodată rezidențiatul în boli infecțioase. El a făcut rezidențiatul în reumatologie". Reumatologia este studiul bolilor mușchilor, oaselor, articulațiilor, tendoanelor și ligamentelor. Deși Fauci s-a specializat inițial în acest domeniu al medicinei, el este director al Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase din 1984. El a fost creditat anterior pentru răspunsul său abil la epidemia de SIDA - dar declarațiile sale contradictorii cu privire la cel mai nou virus care a devastat omenirea s-au dovedit a fi controversate.

"Am fost la aproximativ cinci sau șase conferințe importante ale medicilor în ultimele trei luni la nivel național, conferințe mari cu mii de medici, aceștia nu purtau măști. Avem medici care își fac prelegerile și conferințele și la evenimente sociale cu sute de oameni care nu poartă măști". "Ce vă spune asta despre îndrumările de sănătate publică pe care le-am primit?", a întrebat el. Criticile lui Makary au apărut în urma celei mai recente reveniri a lui Fauci, în care acesta a insistat că SUA nu au ieșit din stadiul de pandemie al epidemiei COVID - la doar câteva ore după ce a transmis că pandemia a luat sfârșit în SUA.

