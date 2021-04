Vaccinul chinezesc e "apa de ploaie". America de Sud e cotropita de Covid-19

Un studiu efectuat in Chile, tara care are una dintre cele mai avansate campanii de vaccinare de pe continentul sud-american, a aratat ca vaccinul pe care il foloseste in principal pentru vaccinare, serul chinezesc Coronavac ofera o protectie de doar 3% impotriva Covid-19 dupa prima doza, un procent aflat in marja de eroare a studiilor.

Studiul a fost realizat de Universitatea din Chile si a aratat ca vaccinarea cu Coronavac ofera o protectie la imbolnavirea cu Covid-19 de 56,5% la doua saptamani de la a doua doza si de 27,7% in timpul primelor doua saptamani de la efectuarea acesteia. Dupa prima doza, insa, vaccinul este aproape de eficacitate zero - el are o eficacitate de 3% intre cele 28 de zile dintre prima doza si rapel, un procent apropiat de marja de eroare a unor astfel de studii.

„Prima doza de vaccin nu are un efect semnificativ dupa patru saptamani. La sase saptamani dupa administrarea unei doze, ne gasim in aceeasi situatie de vulnerabilitate in fata riscului de infectare ca o persoana care nu a fost vaccinata", a spus rectorul universitatii care a efectuat studiul. Pana acum, proportia de doze folosite in Chile este de 93% din vaccinul chinezesc, in timp ce restul este efectuat cu un alt tip de ser. Pana acum au fost vaccinati 7,07 milioane de chilieni cu o singura doza, si 4,04 si cu a doua, la o populatie de 15,2 milioane de locuitori.

In ciuda eficientei reduse, vaccinul Coronavac a ajuns si este utilizat intr-un numar mare de tari, mai ales din Asia de Sud-Est si America Latina. In Brazilia, achizitionarea acestui ser a dus la controverse si la scandaluri politice intre presedintele extremist Bolsonaro si guvernatorii regiunilor braziliene, care i-au reprosat presedintelui ca nu s-a implicat pentru achizitionarea de vaccinuri, in contextul in care criza sanitara sufoca sistemul de sanatate brazilian, iar numarul de decese si noi infectari se pastreaza la un nivel foarte ridicat.

Un studiu clinic din Brazilia asupra acestui vaccin a aratat ca el are o eficienta de 50,4% dupa doua doze, un rezultat ceva mai slab decat cel al studiului efectuat in Chile. In Europa, Albania a inceput campania de vaccinare folosind Coronavac, iar Ucraina a aprobat de curand folosirea acestui vaccin. De asemenea, Turcia este una dintre tarile care au folosit Coronavac pe scara larga in cadrul campaniei de vaccinare, administrand deja peste 10 milioane de doze. Inclusiv presedintele tarii, Recep Erdogan, s-a vaccinat cu serul Coronavac.