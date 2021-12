Vaccinul nu mai functioneaza! Cu 80% rata de vaccinare, Franța are la ATI cel mai mare număr de pacienţi ca în luna mai când doar 10% erau "imunizați"

În serviciile de terapie intensivă din Franţa sunt în îngrijire peste 3.000 de pacienţi cu Covid-19 pentru prima dată din luna mai, potrivit datelor publicate luni de autorităţile sanitare.

Franţa numără 15.918 de bolnavi cu Covid-19 spitalizaţi în total, cu aproape 400 mai mulţi decât duminică, notează AFP. În ultimele şapte zile, media a urcat la 52.885 de cazuri zilnice. Numărul deceselor de la începutul epidemiei a ajuns la 121.493. Potrivit autorităţilor sanitare, 52.544.638 de persoane au primit cel puţin o injecţie (77,9% din populaţie), iar 51.476.035 de persoane au un program complet de vaccinare (76,3% din populaţie). Au fost administrate peste 19,8 milioane de doze de rapel. Ceea ce arata ca actualul nivel de infectare, aproape 80% acoperire vaccinala, este in Franta la fel ca in mai cand mai putin de 10% din populatie era vaccinata. Vaccinul nu mai functioneaza in ceea ce priveste rata de contagiozitate si cazurile spitalizate.

Cu toate acestea, guvernul de la Paris se bazează pe vaccinare pentru a opri recrudescenţa pandemiei, foarte netă de la sosirea "al cincilea val" în noiembrie. Asta, desi vaccinurile care s-au dovedit a fi cat de cat utile la varianta Alfa (eficienta de 90%) si pana la Delta (eficienta de 70%) au scazut ca protectie la Delta Plus (sub 60%) si se arata ineficiente la Omicorn (sub 30%). In lipsa unui "update" la vaccinuri pentru noile variante, autoritatile din Franta forteaza vaccinarea cu a treia doza (booster), desi cifrele infectarilor, spitalizarilor si internarilor la ATI dovedesc ca serurile nu mai fac față. Cu toate ca propaganda sustine ca boosterul protejeaza peste 70% si ca la ATI sunt 90% nevaccinati situația arata ca asa zisa "imunitate de turmă" nu poate fi atinsa numai prin vaccinarea masiva, dat fiind ca virusul isi face mutatii mult prea rapid, ca orice virus gripal, fiind, dupa cum spun expertii "cu un pas inainte".

Prin urmare, sustine guvernul francez, "vaccinarea trebuie să fie deschisă copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 11 ani începând de miercuri." De asemenea, se cauta masuri care sa afecteze populatia care nu se vaccineaza inclusiv cu doza booster legat de permisul sanitar. Executivul elaborează un proiect de lege, pe care intenţionează să-l facă adoptat până la sfârşitul lunii ianuarie, astfel încât permisul sanitar să lase locul unui paşaport de vaccinare, rezervat persoanelor complet vaccinate. Cei care nu isi fac "schema completa" de doua doze vaccinandu-se pentru prima oara, sau nu-si fac doza booster la 5 luni de la a doua doza vor pierde valabilitatea permisului de vaccinare anti-Covid.