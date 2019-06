Vaduva politistului Cristian Amariei, mesaj emotionant: "Tati nu raspunde la telefon"

Sotia politistului Cristian Amariei, care si-a pierdut viata in misiune, in timp ce incerca sa il captureze pe Ionel Marcel Lepa, urmarit national si international, a postat un mesaj extrem de emotionant pe contul sau de Facebook.

Femeia a distribuit o postare din grupul de Facebook al Sindicatului National al Politistilor Timis. In doliu dupa decesul sotului sau, politistul Cristian Amariei, femeia indeamna prin mesajul sau la o schimbare absolut necesara in interiorul sistemului pentru ca asemenea drame, precum cea prin care trece sa nu se mai repete.

"Ce-i cu lumea asta? Nimeni nu mai raspunde la telefon? Nici tata nu mai raspunde." - acestea sunt vorbele din seara asta a celui mic , care in 2 iunie a ramas fara tata! Sper ca toti cei care au curajul sa planga doar pe facebook si doar in fata camerelor, sa isi aminteasca aceste vorbe in fiecare seara cand pun capul pe perna, fara a face ceva in legatura cu sistemul!", a postat femeia. Politistul Cristian Amariei, in varsta de 43 de ani, din judetul Timis, a fost impuscat mortal, in 2 iunie, in timp ce incerca sa il captureze pe Ionel Marcel Lepa, urmarit national si international. Barbatul era cautat dupa ce fusese condamnat pentru talharie.

Lepa a fost prins in noaptea de 3 spre 4 iunie, in localitatea Remetea Mare. Arma cu care a fost ucis politistul a fost gasita asupra lui Lepa. El avea la brau atat pistolul, cat si o borseta cu gloante. Luni dimineata, Lepa s-a sinucis in Penitenciarul Timisoara, fiind gasit spanzurat. Cauzele producerii decesului sunt cercetate de Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara.