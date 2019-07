Dragos Tanase, liderul de sindicat de la CFR Calatori a primit numeroase amenintari dupa ce a decis sa organizeze un miting de protest impotriva sefului Valentin Dorobantu. Iata mai jos postarea sa de pe Facebook in care explica aceasta situatie:

"Din momentul in care organizarea protestului din 17 iulie 2019 a devenit o certitudine, am primit numeroase amenintari ce trebuia sa ma determine sa renunt la acest demers. Mi s-a spus ca daca voi continua nu voi mai fi lasat sa ocup functia de EXPERT RELATII SOCIALE. Le-am raspuns ca mie aceasta functie nu-mi aduce nici un avantaj material, ca am acceptat aceasta functia doar pentru ca-mi conferea mai mult timp pentru munca sindicala, ca nu am tradat si nu voi trada vreodata membrii mei de sindicat si ca nu voi renunta sa apar interesul salariatilor pe care ii reprezint indiferent de masurile ce vor fi luate impotriva mea.

Am continuat, am obtinut aprobarea pentru protest de la Primaria Capitalei, am facut totate demersurile sa mediatizez in presa acest protest, iar in urma interviului dat celor de la AGERPRES, interviu ce a fost preluat si de alte publicatii media s-a produs furtuna la varful CFR Calatori si amenintarile au inceput sa prinda contur :

- in 11.07.2017 in cadrul unei sedinte din cadrul federatiei am fost anuntat ca incepand cu derularea noului CCM (16.07.2019), s-a votat ca eu sa nu mai ocup functia de EXPERT RELATII SOCIALE. Le-am multumit pentru hotararea luata, le-am spus ca voi merge mai departe cu demersul meu si ca astept ca SMART DOROBANTU in colaborare cu liderii federatiilor sindicale sa comploteze si la alte masuri impotriva mea.

INDIFERENT DE CE VA DORITI VOI (DOROBANTU + LIDERII FEDERATIILOR SINDICALE) TREBUIE SA INTELEGETI CA SALARIATII CFR CALATORI NU MAI SUPORTA SA FIE UMILITI IAR EU LE VOI FI ALATURI INDIFERENT DE RAZBOAIELE PE CARE TREBUIE SA LE DUC CU VOI.

- Dupa ce a aparut in presa declaratia mea, Dorobantu suna jurnalistii, ii ameninta cu instanta de judecata si cere un drept la replica. Am sa va arat mai jos ce declara SMART Dorobantu si pentru a intelege cardasia dintre liderii de sindicat si administratie.

DOROBANTU VALENTIN : "Acest drept la replică vine în urma declaraţiilor liderului Sindicatului Naţional al Personalului Feroviar din Sectorul Comercial, Dragoş Tănase, care a anunţat un protest în faţa Ministerului Transporturilor, în data de 17 iulie, solicitând în principal îndepărtarea directorului general Valentin Dorobanţu din fruntea companiei.

"Referitor la aspectele prezentate în materialul sus menţionat, pentru o informare corectă a cititorilor dumneavoastră, vă transmitem următoarele precizări: Sindicatul Naţional al Personalului Feroviar din Sectorul Comercial reprezentat de domnul Dragoş Tănase nu este un sindicat reprezentativ la nivelul CFR Călători şi nici al altei companii feroviare. Este unul dintre cele 140 de sindicate constituite la nivelul CFR Călători. Acest sindicat re doar 264 de membri, din totalul de 13.000 de angajaţi ai CFR Călători, ceea ce reprezintă sub 2%. Poziţia domnului Dragoş Tănase reprezintă o încălcare flagrantă a Legii Dialogului Social nr. 62/ 2011 şi a Statutului oricărui sindicat constituit legal, deoarece încearcă interferenţe în actul de management al companiei, prin reprezentarea unor interese care nu sunt conforme cu Statutul niciunui sindicat. Acest fapt a fost confirmat şi constatat şi de către cele două Federaţii Sindicale (semnatare ale Contractului Colectiv de Muncă)......"

DOMNILOR SINDICALISTI VA DORESC UN MARIAJ CAT MAI PLACUT CU CONDUCEREA COMPANIEI CFR CALATORI IN VEDEREA ATINGERII SCOPURILOR PERSONALE IN DETRIMENTUL APARARII INTERESELOR SALARIATILOR CARE V-AU DESEMNAT CA LIDERI DE SINDICAT.

Domnilor sindicalisti nu uitati ca sunteti ceea ce sunteti azi datorita increderii cu care ati fost investiti de marea masa a salariatilor, iar tradarea voastra nu va fi iertata niciodata.

DRAGOS TANASE IUBESTE SA MOARA IN PICIOARE DECAT SA TRAIASCA PE BURTA.

Va astept in numar cat mai mare in 17 iulie 2019 in fata Ministerului Transporturilor sa incheiem cu mafia din CFR Calatori.

DOAR UNITI PUTEM REUSI."