Valeriu "Catastrofă" a ajuns secretar de stat unde se pricepe mai bine: prăbușiri în transporturi

Un personaj paralel cu aviația, din cauza căruia au murit 50 de oameni, a fost scos de la naftalină și numit secretar de stat în Guvernul Orban. Unde? Exact acolo unde nu se pricepe și unde rezultatele în cifre negre vorbesc de la sine: Ministerul Transporturilor.

"Valeriu Lupu, membru PMP Timiș a fost numit secretar de stat în Ministerul Transporturilor, în Guvernul Orban. Conform PMP Timiș, Valeriu Lupu a activat în domeniul aeronautic în ultimii 35, fiind absolvent al Academiei Militare de Aviație, Sectiunea - Aviatie Civila, Specializarea - Control Trafic Aerian, studii completate cu Facultatea de Electrotehnică și Telecomunicații, Specializarea - Inginer Transporturii si Telecomunicatii din cadrul Institutului Politehnic Timisoara; Subsecvent au fost absolvite Cursuri specifice Managmentului Siguranței Traficului Aerian, precum si Cursuri specifice Managementului Securității Aeronautice.

"Faptul ca paleta activitatilor desfasurate de dl. Lupu, in toti acesti ani, a vizat principalele domenii aflate in sarcina Ministerului Transporturilor - Sectiunea Aviatie, respectiv: Managementul Traficului Aerian; Managementul Companiilor Aeriene; Managementul Operatiunilor Aeroportuare", transmit reprezentanții PMP Timiș. Reprezentanții PMP Timiș mai spun că Valeriu Lupu nu are nici o legătură cu accidentul din 1995, petrecut pe Aeroportul Verona cum ar fi lăsat să se înțeleagă unii reprezentanți ai mass-media.

