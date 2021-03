Valul trei al pandemiei si Sfintele Paști: Pentru al doilea an la rând românii nu vor avea voie în biserici în noaptea de Înviere

La fel ca în anul precedent, 2020, preoții vor fi singuri în biserici. Nimeni nu se va apropia, nimeni nu va lua lumină direct. Marea bucurie a Învierii Domnului Iisus Hristos va fi tristă si in 2021.

Așa cum se știe, din 16 mai 2020 și până azi, România se află în ceea ce se numește stare de alertă. Iar în starea de alertă, din toamnă încoace, orice ieșire nocturnă între orele 23:00 - 05:00 este interzisă, cu mici excepții. Iar mersul la biserică nu se află între acele excepții. In plus nu se intrevede ca Romania va iesi din perioada de restrictii cu atat mai mult cu cat se anunta al treilea val al pandemiei si la noi in tara dupa ce in multe alte state s-a declarat oficial. Ceea ce inseamna ca nu se intrevede vreo relaxare pentru noaptea de Inviere.

Pentru că ieșirile sunt interzise, nici pe 2 mai, când pică Paștele ortodox anul acesta, nici pe 4 aprilie, când sunt Paștile catolicilor, românii nu vor putea să meargă la slujba de Înviere. Lucru nemaiîntâlnit în istoria ortodoxiei românești. Desigur, preoții vor transmite online slujbele, așa cum s-a întâmplat și în 2020. La fel ca atunci, Sfânta Lumină le va fi dusă credincioșilor dornici, alături de Sfintele Paști, prin intermediul voluntarilor.