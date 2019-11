Vanzatoare curajoasa se lupta cu hotii intr-un magazin din Timisoara. Barbatii din pravalie se uita nepasatori

Scene incredibile petrecute intr-un magazin de pe strada 16 Decembrie din Timisoara, sambata dupa amiaza. Doi barbati au intrat in market si s-au dus tintit spre raftul cu dulciuri, de unde au infascat mai multe table de ciocolata, pe care le-au ascuns in haine. Acestia au pornit apoi spre iesire, fara sa treaca pe la casele de marcat.

O vanzatoare i-a observat si a incercat sa ii opreasca sa iasa din magazin. In acel moment, cei doi barbati au sarit imbrancit-o pe femeie, iar apoi a pornit o bataie in toata regula.

Unul dintre cei doi barbati, in varsta de 29 de ani, a reusit sa iasa pe usa magazinului. Intre timp, angajata l-a pus la pamant pe hotul de 38 de ani si l-a imobilizat. Abia atunci, un client al magazinului a sarit sa o ajute pe femeie, tinandu-l de picioare pe hot. Insa bataia nu a fost oprita si cel care o ajutase initial se indeparteaza.

Minute in sir hotul se zvarcoleste, in vreme ce vanzatoare reuseste sa-l tina imobilizat, iar barbatii care intra ori ies din magazin se uita fara sa o ajute.

La un moment dat, concubina unuia dintre hoti a venit in magazin si a inceput sa o atace pe angajata supermarketului, in final, reusind sa iasa pe usa cu barbatul care furase ciocolata.

In tot acest timp, niciunul dintre clientii aflati in magazin nu a intervenit in scandal.

Cei doi sunt audiati de catre politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Timisoara, barbatul de 38 de ani fiind cercetat pentru talharie, iar cel de 29 de ani pentru complicitate la infractiunea de talharie.

Cei doi barbati, dar si concubina celui de 38 de ani, au fost retinuti pentru 24 de ore. Primii pentru talharie si complicitate la talharie, iar femeia pentru amenintare.

