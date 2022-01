Varianta Delta a speculat excesul de zahăr. Varianta Omicron nu mai are acces la acelasi mecanism (cercetare)

O cercetare de ultima ora, prin simulare, efectuata de un grup de specialisti care au mai folosit aceasta metoda pentru evolutia variantei Delta - si care s-a adeverit - a venit cu o noua previziune despre varianta Omicron.

Pe scurt, s-a descoperit ca varianta Delta folosea un truc prin care pacalea cu mult mai mult celulele ca sa patrunda in interiorul lor. Pe langa cunoscuta legatura dintre proteina Spike si receptorul ACE-2, care a fost studiata si ras-studiata, cercetatorii au aflat ca virusul mai folosea si un receptor "N" de pe suprafata celulei ca sa adere la membrana. Spike e o glucoproteina, adica o proteina cu transport de molecule de zahar, iar receptorul de tip "N" (despre care nu se stia pana acum ca este folosit de virus) este o proteina care are in varful ei molecule de zahar, in asa fel incat proteina spike adera la aceasta.

Se dovedeste astfel succesul variantei Delta de a patrunde atat de masiv in celule si de a se replica in organism, pentru ca patrundea pe doua căi. Pe de alta parte, asa se explica si de ce medicamente impotriva malariei, ca hidroxiclorochina, ori altele derivate izbuteau sa opreasca evolutia virusului desi nu sunt antivirale: acestea se "lipesc" si ele de proteina "N", asa ca virusul gaseste receptorii "ocupati". De asemenea, ivermectina, s-a constatat ca "deformeaza" receptorii ACE-2 deci ivermectina blocheaza accesul virusului prin calea "traditionala".

Care e insa diferenta? Aceiasi cercetatori au studiat ca varianta Omicron avand atatea mutatii ale proteinei Spike face nu numai dificila "montarea" fata de receptorul ACE-2 dar nu se poate "lipi" aproape deloc de receptorii "N". Astfel incat Omicron are sanse mult mai mici de a patrunde in celule si de a comanda replicarea virusului. Se explica astfel si de ce Omicron e mult mai infectios pe caile aeriene superioare dar nu patrunde in celulele organismului in sange, ca sa produca o reactie inflamatorie atribuita sistemului imunitar. De asemenea, se explica de ce Delta ataca pe cei cu comorbiditati si mai ales cu exces de zahar in sange, pe cei cu diabet, in vreme ce Omicron atacă aceleasi comorbiditati la sub jumatate din cazuri (conform tabelului si studiului de AICI).

VIDEO EXPLICATIV AICI: