Omicron nu face nicio diferență intre vaccinați și nevaccinați deși guvernele mondiale cer de urgență dozele 3 sau chiar 4 anti-Covid (studiu sud-african)

Varianta sud-africana denumita Omicron, care reprezinta o tulpina a Sars-Cov-2 cu extrem de multe mutatii ale proteinei spike, nu mai face nicio diferenta inre cei vaccinati si cei nevaccinati, arata un studiu al cercetatorilor din Africa de Sud, acolo unde valul este aproape trecut.

Studiul, care a apărut la 30 decembrie 2021, a comparat toate cele 3 valuri anterioare (tulpina ancestrala, tulpina alfa si tulpina delta) cu valul produs de omicron. S-a constatat ca - dupa cum se stia - contagiozitatea este crescuta cu 20-30%, dar numarul pacientilor care au nevoie de spitalizare este mult redus, sub o treime fata de valurile anterioare, iar numarul deceselor este semnificativ mai redus, aproape "de neglijat".

In studiul pentru valul 4/omicron au fost 2.351 de subiecti, fata de 6.342 in valul 3/delta. Au fost 971 de pacienti internati in valul 4/omicron (41,3%), fata de 4.400 in valul 3/delta (69,3%). Au decedat 27 in valul 4/omicron (2,7%), fata de 1.284 in valul 3/delta (29,1%). Varsta medie a celor infectati a scazul la 36 de ani in valul 4/omicron fata de 59 de ani in valul 3/delta. De asemenea numarul celor infectati cu comorbiditati a scazut la 23,3% pentru omicron, fata de 52,5% la delta. O alta diferenta este ca daca in valul 3/delta erau mai mult infectati barbatii, in valul 4/omicron sunt mai mult infectate femeile (vezi tabel foto).

Foarte interesant este ca in ceea ce priveste vaccinati vs. nevaccinati, virusul nu face aproape nicio diferenta. Din cei aflati in studiu in valul omicron si spitalizati 24,2% erau vaccinati si 66,4% nevaccinati. Despre 9,4% nu sunt date, neexistand rapoarte in acest sens. Cei care au efectuat studiul au acceptat o varianta ca acesti 9,4% sa fie repartizati conform proportiei de vaccinati/nevaccinati de la cei la care se cunosc datele (24,2/66,4), obtinandu-se si o proportie rectificata: 27% vaccinati si 73% nevaccinati. Cat este insa rata de vaccinare a populatiei din Africa de Sud la data efectuarii studiului? Satisticile oficale arata ca rata este de 26,8% populatie vaccinata cu schema completa.

Ceea ce este izbitor de apropiat cu statistica studiului cercetatorilor. Practic, omicron nu tine cont de vaccinati/nevaccinati. Mai trebuie spus ca prin "vaccinat" s-a inteles ceea ce prevede si conventia internationala, adica acea persoana care a primit cel putin o doza de Johnson&Johnson sau cel putin doua doze de ARN mesager (Pfizer sau Moderna). Ca atare, persoanele care au primit doar o doza de vaccin ARN mesager au fost considerate nevaccinate. La fel si cele la care nu au trecut 10 zile de la primirea dozei a doua de ARN mesager sau 14 zile de la doza unica de la J&J.

O alta parte importanta a studiului a concluzionat ca numarul cazurilor de terapie intensiva a fost proportional mult mai scazut astfel ca in valul 4/omicron doar 18,5% au fost la ATI, fata de 29,9% in valul 3/delta. De asemenea, dintre cei care au fost spitalizati, doar 17,6% au avut nevoie de oxigen in valul 4/omicron, fata de 74% in valul 3/delta, iar dintre acestia au intrat pe ventilatie mecanica (intubati) doar 1,6% in valul 4/omicron, fata de 12,4% in valul 3/delta.

De asemenea, persoanele care au venit la spital și au fost internati acuzand o problema respiratorie acuta au fost de doar 31,6% in valul 4/omicron fata de 91,2% in valul 3/delta (un numar uriaș). Mai trebuie spus ca din 100 de persoane spitalizate s-a constatat ca 2,7 pacienti au murit, iar daca se face proportia pe vaccinati/nevaccinati, studiul arata ca din 100 de persoane, la cei vaccinati va muri o persoana la fiecare 37,23 (rată) iar la cei nevaccinati va muri o persoana la fiecare 36,89 (rată), ceea ce arata un usor avantaj in favoarea celor vaccinati, de doar 0,34% (practic, insesizabil).

Mai multe amanunte in acest VIDEO: